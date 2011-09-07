河南警方解救30名黑砖窑智障奴工

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京9月7日电---《人民日报》周三在其网站上称，中国警方在河南省中部解救30名黑砖窑智障奴工，拘留八名黑窑老板和招募人，其中包括一名14岁的监工。
人民网称，被营救的工人中包括盲人或聋哑人，还有一些人说不清楚自己从哪儿来，加大了警方送其返乡的难度。
报导还称，警方接到密报後，突袭黑砖窑，解救了河南四个县市的智障工人。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。