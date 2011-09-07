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中国财经 | 2011年 9月 7日 星期三 18:07 BJT

初步核实去年GDP同比增速上修至10.4%--国家统计局

路透北京9月7日电---中国国家统计局周三称,经初步核实,2010年国内生产总值(GDP)按不变价格计算的增长速度为10.4%,比初步核算数提高0.1个百分点.

刊登在统计局网站的公告称,2010年GDP现价总量为401,202亿元人民币,比初步核算数增加3,219亿元.按初步核实数计算的三次产业结构,第一产业占10.1%,第二产业占46.8%,第三产业占43.1%.

据统计局规定,中国年度GDP核算包括初步核算、初步核实和最终核实三个阶段.

以下为2010年GDP初步核实数一览:

行业 现价总量(亿元) 不变价增速(%)

初步核实数 初步核算数 差距 初步核实数 初步核算数 差距

GDP 401,202 397,983 3,219 10.4 10.3 0.1

第一产业 40,534 40,497 37 4.3 4.3 0.0

第二产业 187,581 186,481 1,100 12.4 12.2 0.2

第三产业 173,087 171,005 2,082 9.6 9.5 0.1 (完)

欲了解更多详情,请点选统计局网站(here)

--发稿 赵红梅; 审校 张喜良

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