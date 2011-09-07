初步核实去年GDP同比增速上修至10.4%--国家统计局

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月7日电---中国国家统计局周三称,经初步核实,2010年国内生产总值(GDP)按不变价格计算的增长速度为10.4%,比初步核算数提高0.1个百分点.
刊登在统计局网站的公告称,2010年GDP现价总量为401,202亿元人民币,比初步核算数增加3,219亿元.按初步核实数计算的三次产业结构,第一产业占10.1%,第二产业占46.8%,第三产业占43.1%.
据统计局规定,中国年度GDP核算包括初步核算、初步核实和最终核实三个阶段.
以下为2010年GDP初步核实数一览:
行业 现价总量(亿元) 不变价增速(%)
初步核实数 初步核算数 差距 初步核实数 初步核算数 差距
GDP 401,202 397,983 3,219 10.4 10.3 0.1
第一产业 40,534 40,497 37 4.3 4.3 0.0
第二产业 187,581 186,481 1,100 12.4 12.2 0.2
第三产业 173,087 171,005 2,082 9.6 9.5 0.1 (完)
欲了解更多详情,请点选统计局网站(here)
--发稿 赵红梅; 审校 张喜良
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)