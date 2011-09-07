商务部发布对外投资国别指引

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月7日电---中国商务部等三部委近日发布《对外投资国别产业指引(2011版)》,重点介绍各国的主要产业发展目标等内容,以避免中国国内企业盲目投资,提高对外投资的可持续发展能力.
商务部网站刊登的公告显示,由其会同国家发展改革委和外交部发布的指引,目前设计115个国家,涵盖这些国家的优先发展产业领域、对外资行业准入规定等内容,并收录了中国签订的对外双边投资保护协定及避免双重征税协定的有关信息.
公告并称,商务部将根据有关国家投资环境发展变化和企业需求,不断更新、调整并充实《指引》内容,引导企业稳妥有序地开展对外投资.
商务部最新公布的数据显示,2010年中国对外直接投资流量再创新高,同比增长21.7%至688亿美元,跃居全球第五.
其中对欧盟直接投资为59.63亿美元,同比增长101%.商务部发言人沈丹阳表示,未来中国对欧洲的投资仍然会保持比较快速的增长.
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--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)