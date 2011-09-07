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中国财经 | 2011年 9月 7日 星期三 18:44 BJT

国务院称将严格控制渤海区域新上石化项目

路透北京9月7日电---中国国务院总理温家宝周三主持召开国务院常务会议指出,要求彻查渤海溢油事故原因,严格控制渤海区域新上石化项目,禁止在可能造成生态严重失衡的地方进行围填海活动.

中国政府网刊登的新闻稿称,要加大治污力度,制定更加严格的地方水污染排放标准,建立渤海海洋环境预警机制和突发事件应对机制,修订完善相关应急预案.

"要彻底查明事故原因,查清事故造成的危害及损失,依法追究责任,维护受损各方合法权益."会议称.

今年6月4日以来,位于渤海中南部海域的蓬莱19—3油田连续发生溢油事故.截至9月6日,溢油累计造成5,500多平方公里海水污染,给渤海海洋生态和渔业生产造成严重影响.目前,溢油风险点仍未彻底查清,溢油隐患仍未彻底排除,溢油造成的损失仍在调查评估中.(完)

--发稿 沈燕;审校 乔艳红

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