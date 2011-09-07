国务院称将严格控制渤海区域新上石化项目

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月7日电---中国国务院总理温家宝周三主持召开国务院常务会议指出,要求彻查渤海溢油事故原因,严格控制渤海区域新上石化项目,禁止在可能造成生态严重失衡的地方进行围填海活动.
中国政府网刊登的新闻稿称,要加大治污力度,制定更加严格的地方水污染排放标准,建立渤海海洋环境预警机制和突发事件应对机制,修订完善相关应急预案.
"要彻底查明事故原因,查清事故造成的危害及损失,依法追究责任,维护受损各方合法权益."会议称.
今年6月4日以来,位于渤海中南部海域的蓬莱19—3油田连续发生溢油事故.截至9月6日,溢油累计造成5,500多平方公里海水污染,给渤海海洋生态和渔业生产造成严重影响.目前,溢油风险点仍未彻底查清,溢油隐患仍未彻底排除,溢油造成的损失仍在调查评估中.(完)
--发稿 沈燕;审校 乔艳红
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)