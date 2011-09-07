国务院称彻查康菲溢油原因 严控渤海区域新上石化项目

* 目前康菲溢油风险点仍未彻底查清

* 要求彻查渤海溢油事故原因,依法追究责任

* 立即部署开展海洋石油勘探开发安全生产检查

* 渤海海域将严格控制新上石化项目

* 抓紧研究完善相关法律法规

路透北京9月7日电---中国国务院总理温家宝周三主持召开国务院常务会议,在要求彻查渤海溢油事故原因,依法追究责任的同时,还表示要立即部署开展海洋石油勘探开发安全生产检查,同时渤海海域将严格控制新上石化项目.

中国政府网刊登的新闻稿称,目前康菲(COP.N)溢油风险点仍未彻底查清,溢油隐患仍未彻底排除,溢油造成的损失仍在调查评估中.

"彻底查明事故原因,查清事故造成的危害及损失,依法追究责任,维护受损各方合法权益,"国务院要求.

此外,要求相关责任单位重新编报海洋环境影响报告书;并要吸取事故教训,立即部署开展海洋石油勘探开发安全生产检查.

而"着眼长远,抓紧研究完善海洋环境保护的法律法规,"毫无疑问也在常务会议要求之列.

今年6月4日以来,位于渤海中南部海域的蓬莱19-3油田连续发生溢油事故.截至9月6日,溢油累计造成5,500多平方公里海水污染,给渤海海洋生态和渔业生产造成严重影响.

而是次溢油事故中,监管层的处理迟缓,凸显中国在生态立法方面的严重滞後,以及监管体制的重重缺陷.业内人士呼吁,加快完善相关法律法规,建立多层面监管制度已经是迫在眉睫.

"抓紧制定和修订相关法律法规,为环境保护提供更加完备、有效的法制保障.进一步完善环境政策,健全环境执法协调机制,提高监管效率,"常务会议称.

**严控渤海区域新上石化项目**

渤海是半封闭内海,由于周围重化工业高度集聚,一些河流携带大量污染物入海,加上围海填海过度,造成近岸海域水质退化,滨海湿地消失,渤海湾和辽东湾等污染严重.

针对渤海区域环境保护形势,常务会议称,"严格控制新上石化项目,禁止在可能造成生态严重失衡的地方进行围填海活动."

另外,还将制定更加严格的地方水污染排放标准,建立渤海海洋环境预警机制和突发事件应对机制,以及公开透明的信息发布机制.

国务院表示,未来进一步加强环境保护工作,严格执行环境影响评价制度,并切实加强重金属污染防治,坚决禁止在重点防控区域新建、改建、扩建加重污染的项目.

提高化学品生产的环境准入门槛,加快建设环境监测预警体系,完善环境事件应急机制.(完)

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