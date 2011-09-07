金价下跌4% 因投资者撤出部分资金

* 德国有利于救助行动的裁决打压金价,提振股市

* 金价今日波幅达80美元,是两周内最大单日波幅

* 一些分析师称抛盘只是暂时的,黄金将恢复升势

路透纽约/伦敦9月7日电---现货金周三最多下跌4%,因投资者将资金撤出金市,将其中一些投入股市,此前德国宪法法院的裁决支持德国参与欧元区的救助行动.

现货金价和美国期金双双跌破每盎司1,800美元关口,因在昨天金价触及1,920美元上方的纪录高位後,投资者今日抛售更多黄金.

美股涨2%,与其他主要股市一同上扬.此前德国宪法法庭驳回了旨在阻止德国参与援助希腊及其它欧元区国家的一系列诉讼.德国总理梅克尔称,这一裁决是对她欧元区政策的认可.

"我认为有关人们今天卖出黄金,买入股票的设想是十分合理的,股市受有关德国可能会更积极地参与希腊救助计划的消息推动上扬,"Lind-Waldock驻芝加哥金属策略师Adam Klopfenstein称.

"近期我们看到金市的避主题所有减弱,但我认为黄金的长期买家和持有者尚未改变他们的策略,我们所见到的只是牛市的修正走势.三天时间里,那些没有在金价跌破1,800美元买入的投资者可能会後悔不已."

1635GMT时,现货金价报1,815.39美元,稍早从1,880.11美元的高位回软至当日低点1,793.19美元.

美国12月期金报1,817.00美元,盘中在1,883.20美元至1,793.80美元间波动,周三收报1,873.30美元.

现货银跌约1%,至每盎司42美元下方,现货铂金下滑1.7%,至1,820美元下方.

分析师称,金价仍料将上升,因瑞士当局的干预行动可能会引起其他央行的效仿,他们也想压低本币,不愿其过度升值.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

COMEX黄金期货 1817.00 -56.30 -3.0% 27.8%

COMEX白银期货 41.560 -0.258 -0.6% 34.3%

COMEX铂金期货 1825.00 -33.20 -1.8% 2.6%

COMEX钯金期货 750.25 3.40 0.5% -6.6%

现货金 1814.09 -50.32 -2.7% 27.8%

现货银 41.49 -0.13 -0.3% 34.4%

现货铂金 1817.00 -29.05 -1.6% 2.8%

现货钯金 748.22 2.69 0.4% -6.4%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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