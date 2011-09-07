欧洲股市因技术性反弹收涨3.1%

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高3.1%

* 汽车股和德国股市因技术性反弹大涨

路透伦敦9月7日电---欧洲股市周三因技术性反弹大幅收涨,但成交清淡,抄底买家入市买入包括汽车和德国蓝筹股在内的超卖个股.

STOXX欧洲600汽车和零配件指数攀升6.1%,为今日表现最佳的类股,该类股昨日大跌12.8%.该指数的14日相对强弱指标(RSI)周二跌至30.4,低于等于30则被认为是超卖.

德国汽车生产商戴姆勒(DAIGn.DE)和宝马(BMWG.DE)分别大涨5.9%和6%,成交量略高于90日均值.

德国股市DAX指数暴涨4.07%,报5,405.53点;英国富时100指数劲扬3.14%,报5,318.59点;法国CAC-40指数急升3.63%,报3,073.18点.

周二德股DAX指数的14日相对强弱指标触及27.4.因美国就业数据令人失望,引发投资人对全球经济成长的担忧,且对欧元区应对二线国家债务危机能力的忧虑加重,德股在过去四个交易日急挫10.2%.

德国宪法法庭周三驳回了旨在阻止德国参与援助希腊及其它欧元区国家的一系列诉讼,但表示议会在未来的援助行动中必须拥有更大发言权.

但分析师表示,持续升势可能面临来自欧元区债务危机远未结束以及永久解决办法尚未找到这些因素的阻挡.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数大涨3.1%,收于931.54,昨日触及两年收盘低点.成交为90日均值的83.5%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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