美联储称股市动荡和制造业低迷打压经济成长

* 经济温和成长,部分地区转弱--美联储

* 两位联储官员暗示支持进一步放松货币政策

* 股市动荡和不确定性损及经济--美联储

* 失业率在9%令人担忧--芝加哥联储总裁埃文斯

路透华盛顿9月7日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三表示,最近几周美国经济未能加速复苏,且部分地区成长转弱,因股市动荡,制造业活动放缓打压了成长.

美联储发布的褐皮书称,"经济活动继续以温和的步伐扩张,但部分联储地区称经济活动强弱不均或转弱."

美联储并表示,7月中旬以来股市大幅下跌,且经济不确定性增加,令企业对部分地区的前景益发感到担忧.

8月後期五个联储地区温和或小幅增长,而其馀七个联储地区的经济活动则为"非常迟滞"或增长"更加缓慢".

美国消费者与企业信心在上个月大跌,因此前围绕美国预算的政治纷争导致标准普尔调降美国AAA债信评级,并重创股市.雇主对此的反应就是停止新雇人手.

这场震荡波及整体经济,分析师警告称,经济滑入衰退的风险上升;美联储官员也开始考虑出台进一步措施振兴经济.

美联储在8月初承诺将至少在2013年中之前维持近零利率,藉此放松货币政策.许多分析师认为,联储可能在9月20-21日的下次会议上考虑进一步宽松举措,尽管政策委员会内部出现了明显的意见分歧.

在失业率一直保持在9%以上的情况下,美国总统奥巴马将在周四的全国电视讲话中,阐述促进就业计划.而美联储主席贝南克也将在几个小时之前就其对经济前景的看法发表讲话.

美联储褐皮书显示经济疲软程度较前一份涵盖期间截止7月初的报告有所减轻,其中部分地区增长温和或疲弱,而其他地区增长放慢或非常迟滞.

"该份喜忧参半的报告可能会加剧市场对经济前景看法不一的状况."美银美林分析师Michael Hanson在研究报告中表示.

**两名FED官员认为需要采取进一步行动**

两名FED官员周三称,进一步货币刺激或能使经济免于完全失去动能.

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯重申,FED应考虑承诺在失业率至少降至7.5%前,都维持低利率政策.埃文斯是FED中较侧重增长的温和派.

"我们当前需采取强力行动."他在伦敦的欧洲经济及金融中心说.他表示,在中期内通胀料维持在FED的2%目标之下,因此显然应该更积极地放宽政策.

"鉴于我们对促进就业这一使命的完成确实不太令人满意,因此我认为FED应认真考虑大力度的政策刺激行动."

"如果说5%的通胀让人无法忍受,9%的失业率也应是一样."埃文斯表示.

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周三也表露温和立场,称美国经济就像一个风险上升的病人.医生或许可以"防止病人情况进一步恶化,或许还能帮助他恢复健康".

尽管美联储可能倾向于进一步放松政策,但一些官员明确表示反对.另外,埃文斯将利率承诺与失业率挂钩的想法看来并未得到广泛支持.

威廉姆斯就没有支持埃文斯的这个建议,称这会带来困惑.威廉姆斯暗示美国经济或需要美联储进一步的政策帮助.

褐皮书显示,多数联储地区的消费者支出上升,但多个地区除汽车以外的项目支出不是持平就是下滑.全国制造业状况好坏不一,许多地区已经放缓增速.

美联储称,近几周物价压力小幅下滑,尽管部分联储地区零售价格上涨.劳动力市场普遍平稳,部分地区报告称出现温和增长.(完)

--编译/审校 张荻/徐文焰/张若琪/程琳/郑茵/戴素萍

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