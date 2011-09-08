德国法院赋予议会更大权力 料钳制政府应对危机举措

* 德国宪法法院授予议会在欧洲金援上的更大发言权

* 意大利参议院投票表决新撙节措施

* 德国总理梅克尔称,需要重新考量基本面

* 欧洲金融稳定机构(EFSF)主管称,希腊救援计画并未奏效

路透柏林9月7日电---德国宪法法院周三赋予该国议会在欧元区援助问题上的更大发言权.这一裁定备受关注,或将限制德国政府迅速应对已在欧元集团肆虐两年的债务危机的能力.

位于德国南部城市Karlsruhe的宪法法院一如外界预期,驳回了旨在阻止德国参与紧急贷款计划的一系列诉讼.德国总理梅克尔对该裁决表示欢迎,称裁决认可了她饱受批评的欧元区政策.

但宪法法院亦称,梅克尔领导的德国政府在提供金援前必须获得议会预算委员会的批准,并且似乎摒弃了欧洲夥伴国提出的化解欧债危机的更激进方案,如发行欧元区共同债券.

"这是一个非常严密的裁定.但它不应被错误解读为授权采取进一步援助措施的空白支票,"主审法官Andreas Vosskuhle对法庭中的原告、政府官员和议员表示.

欧元兑美元短暂上涨回应.

"今天的裁决应能让金融市场略感宽心,因为避免了全面混乱的局面发生,但并不让人就此振奋."荷兰国际集团(ING)经济分析师Carsten Brzeski称.

对意大利和希腊等国是否有意愿促成其盟国要求的撙节措施多有疑虑,使得德国和其他欧元区北方成员国政治气氛阴郁.

意大利中间偏右的政府周二屈于市场压力,无视对撙节措施进行大规模街头抗议和罢工的群众,承诺提高加值税.市场希望意大利对暴增的债务采取更多行动.

但围绕其撙节努力的混乱局面如此庞大,市场以及更重要的是欧洲央行不太可能就此信服.欧洲央行已介入买进意大利债券以避免其沦落到需纾困的境地.

在此同时,希腊财政方面故态复萌,危及该国国际贷款者对新援助的拨付,并促使德国总理梅克尔所属政党的议员,呼吁希腊退出欧元区.

在希腊和国际贷款者谈判暂停後,希腊财政部长誓言加快受到延宕的国企民营化和结构改革步伐.

不过欧洲救助机制--欧洲金融稳定机构(EFSF)主管雷格林表示,希腊的国际货币基金组织(IMF)/欧盟计划不奏效,希腊不能按计划般重回市场,希腊民众或必须接受生活水平下降的事实.

雷格林称,"(欧盟/IMF救助计划)目标很明确,就是争取时间.目前在爱尔兰和葡萄牙可以运作,希腊却尚无成效."

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**"重大危机"**

法院裁决後,梅克尔在国会发表演说时称,应对危机需彻底改变态度.

"如果西方世界要避免出现重大危机的话,我相信,这场危机不能用'胡闹的'态度应对.我们需要从头反思,"梅克尔表示.

她在国会上称,"我们必须让大家非常清楚当前的问题,即几十年来建立起来的过度负债,不是给予一次重击就能解决的.发行欧元区债券或债务重组等措施并不会突然间使一切变好.这将是一条漫长而又艰辛的道路,但对欧洲的未来而言却是条正确的路."

演讲过程中遭到反对党嘲弄的梅克尔,还面临着来自执政联盟内部的压力,要求其反对欧元区共同债券这一类或可安抚市场,但也会打击德国并降低欧元区二线国家整顿财政动力的举措.

宪法法院的裁决看上去也否定了类似举措,称"禁止议会基于其它国家的自愿决定,设立会招致债务责任的永久性合法机制".

希腊无法实现欧盟、IMF和欧洲央行设下的财政目标,由此引发的挫败情绪在过去一周变得格外激烈,德国政界人士开始公开谈论希腊退出欧元区的可能.

基督教社会联盟(CSU, Christian Social Union)主席Horst Seehofer对德国画报称:"我认为不排除这个可能,但我还是对救援和整顿行动的道路抱有希望."(完)

--编译 肖群英/张若琪/王翔琼/程琳;审校 徐文焰/戴素萍

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