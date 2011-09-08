美国G7会议前呼吁欧洲采取果断行动化解欧债问题

* 美国官员称,欧洲应着力解决欧债危机和银行业问题

* 七国集团(G7)不大可能采取协调行动

* 欧洲和美国需要采取不同的应对措施

* 美国拟推动促进就业增长的计划

路透华盛顿9月7日电---美国周三敦促欧洲采取"果断"行动化解欧债危机和提振欧洲银行业,以重建全球市场的信心.

美国财政部一位高级官员指出,周五在法国举行的七国集团(G7)财长会议上,欧洲的经济体质将成为主要焦点之一.

"首先,欧洲最重要的优先事项是采取果断行动来解决持续肆虐的金融和主权债务问题.这是他们目前对全球经济复苏所能作出的最重要贡献,我认为这将是关注焦点所在,"该官员在华盛顿告诉记者.

美国财政部长盖特纳将在G7会议上,向各国财长简要介绍美国总统奥巴马周四宣布的就业增长促进计划,但该官员指出,欧洲稳定对于保持美国经济稳健也至关重要.

美国官员希望欧元区国家采取行动,防止债务危机蔓延至意大利和西班牙等国,并确保银行业有充足的资本储备应对任何金融困境.

"确保容易受到市场信心下滑打击的国家以可持续的成本获得融资,这一点至关重要,"这位美国官员表示,"银行体系能够获得所需流动性非常重要,且在出现资本缺口时,银行业应能获得有力的支持."

这位官员并称,虽然德国等欧洲国家有能力提振经济成长,但是当务之急是留出资源应对债务危机,并确保之前的承诺兑现.

G7的部长们预计在马赛会议後不会发表声明,但消息人士称他们将强调确保全球经济复苏的承诺.

东道主法国预计将表示,不同的国家应对近期席卷市场的信心危机宜有不同的回应.

**急迫感**

"当前的问题是,决策者对国内或国外都还没感受到太大的惊恐,致使其还没有想要更充分地应对这些问题."目前任职华府彼得森国际经济研究所的前美联储及财政部官员Ted Truman表示.

澳洲国民银行驻伦敦策略师Gavin Friend表示,G7不太可能提出什麽宏大的计划,但市场对他们有很高期待,因此如果未能准备好有力的声明可能导致失望.

尽管欧洲希望维持其预算撙节的承诺,美国和国际货币基金组织(IMF)认为部分国家有必要维持刺激政策.

美国总统奥巴马周四料将提供论据,指目前过度撙节可能进一步阻碍刺激美国复苏的努力,而延长减税等措施可能立即收效,但中期而言官员们仍得应对削减预算赤字的问题.

不过奥巴马的计划在国会可能遭侧重削减支出的共和党的阻挠.

美国对欧洲支持其银行业者的呼吁,呼应了IMF总裁拉加德的想法.拉加德上个月也敦促欧洲的银行业调整资本结构.但欧元区消息人士指出,除对希腊、爱尔兰及葡萄牙的紧急贷款计划中所订定的资金,欧元区各国政府并未计划向银行业进一步注资.

**日本、中国可以帮助全球成长**

亚洲经济体深切关注西方的债务危机和成长缓慢,日本央行总裁白川方明周三说欧元区债务危机将是G7会议的重要议题.

"我认为欧洲主权债问题会在G7议题占据重要的位置,"他并说,如果欧债问题危及其银行业的稳定,那麽全世界都将有风险.

该位美国官员说日本应该藉由加速地震後重建工作的努力,来帮助提振经济成长,他并呼吁中国允许人民币加速升值以协助全球经济.

欧盟一位消息人士说,G7料将同意保持货币政策宽松,在情况允许的国家放慢财政整固,以及实行结构性改革.

在瑞士央行设定欧元兑瑞郎最低汇率目标之後,汇率问题势必也成为G7会议的讨论议题.

这位美国官员说,瑞士的困境源自欧洲市场动荡中该国避险角色所引发的特殊状况,不过他说G7将持续警惕"汇率的无序波动".

日本新任财务大臣安住淳周一明确表示,日本对目前日圆的水准非常不安,并说他会寻求让G7成员国相信强势日圆对日本及全球经济都不利.(完)

--编译 肖群英/张荻/张若琪/李婷仪;审校 郑茵/吴云凌

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