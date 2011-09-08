中国股市盘前看点--9月8日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧洲央行利率决议.

--美国公布7月国际贸易收支、9月3日当周初请失业金数据、7月消费者信贷.

--美国总统奥巴马在国会讲话中公布新就业计划.

--中国人民银行行长周小川在伦敦为英国企业董事协会(Institute of Directors)发表谈话

**宏观经济及政策面**

--中国国家统计局称,经初步核实,2010年国内生产总值(GDP)按不变价格计算的增长速度为10.4%,比初步核算数提高0.1个百分点.

--证监会表示,上半年内幕交易多发势头得到遏制,下半年继续将打击内幕交易作为执法工作的重点,严肃查处市场操纵、基金"老鼠仓"、虚假信息披露等违法违规行为.

--中金公司首席经济学家、董事总经理彭文生表示,鉴于目前国内的通胀水平还较高、经济增长稳健、就业形势较好,年内很难看到货币政策放松迹象.

**重点行业和公司**

--工信息部官员称,"十二五"(2011-2015年)期间中国新材料产业预计总产值将达2万亿元人民币,年均增长率超过25%.

--据悉,"十二五"期末,电子信息材料行业总产值预计将达到2,500亿元,较"十一五"基础上增长50%以上.重点发展半导体材料、储能材料、光电子材料及新型元器件材料.

--北京房地产交易管理网数据显示,8月北京住宅合计签约1.3万套,环比下降26.4%,创下三年以来的新低.业内人士称,购房者信心下降、库存压力加大等原因都导致成交价格开始出现"跳水",而且这一现象还将继续加大.

--保利地产(600048.SS)公布,8月实现签约面积52.94万平方米,同比下降36.45%;签约金额60.22亿元,同比下降11.99%.

--对于上海家化(600315.SS)大股东上海家化集团股权转让的接盘者,集团董事长葛文耀表示,目前来说,"平安信托现在比较有诚意,对价格也比较能接受.此外,一些大的产业投资基金,以及外币的基金也在接触中."

**海外动向**

--美国股市周三大幅收高逾2%,逆转三日连跌之势,之前德国宪法法院为该国参与欧洲救助计划扫清障碍,可能缓解欧洲债务危机.道琼工业指数劲扬275.56点,或2.47%,报11,414.86.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指短线预计在2,500点附近波动.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良

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