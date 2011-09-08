8日盘前分析：量能成反弹延续关键

A股市场经过一周时间的缩量阴跌後，终于在昨日出现放量反弹走势，沪综指在个股普涨的带动下再度回到2500点关口之上。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

A股市场经过一周时间的缩量阴跌後，终于在昨日出现放量反弹走势，沪综指在个股普涨的带动下再度回到2500点关口之上。

从技术层面分析，连续震荡下挫後，大盘出现技术反弹在意料之中，不过反弹力度以及持续性还有待观察，就目前的市场情况看，量能以及上方技术压力似乎对大盘反弹形成一定的制约，昨日沪综指未能完全回补周一的跳空缺口以及两市成交放大也不明显，市场成交与股指涨幅相比仍存在一定差距。

从外围市场看，美国股市周三大幅收高逾2%，逆转三日连跌之势，之前德国宪法法院为该国参与欧洲救助计划扫清障碍，可能缓解欧洲债务危机。

笔者认为，外围市场负面影响有所缓解，同时，技术面上具有超跌反弹需求，不过明日将公布8月份经济数据，数据出炉前，大盘难有持续乐观的表现，不排除仍有震荡反复夯实底部的可能。

消息面，德国联邦宪法法院7日裁决支持政府救助欧元区重债国的方案，驳回多位经济学家和政治家关于该方案违反欧盟相关条约的上诉。

宪法法院认为，德国政府去年通过的援助欧元区重债国方案符合所有必要准则。宪法法院同时强调，德国今後对希腊等欧元区重债国的援助必须在德国联邦议会预算委员会同意的情况下方可实施。

另外，证监会7日披露了上半年稽查执法情况。证监会表示，下半年继续将打击内幕交易作为执法工作的重点，继续严肃查处市场操纵、基金“老鼠仓”、虚假信息披露等违法违规行为。加强系统内外及跨境执法协作，加强对苗头性问题的分析预判，采取措施坚决予以遏制。（完）

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