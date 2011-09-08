俄罗斯一载冰球队客机坠毁 43人亡

2011年9月7日，俄罗斯一架客机在雅罗斯拉夫尔市(Yaroslavl)附近坠毁，救援人员在搜寻残骸。 REUTERS/Stringer

路透俄罗斯图诺什纳9月7日电(记者 Timothy Heritage)---一架载有俄罗斯冰球队成员的客机周三坠毁，造成43人死亡，令俄罗斯和国际体育界陷入悲痛中。

俄罗斯紧急情况部表示，这架客机上载有37名乘客和8名机组人员，飞机在图诺什纳机场起飞後坠毁。

这架雅克-42(Yak-42)型客机坠毁于雅罗斯拉夫尔市(Yaroslavl)附近的河岸。机上搭载有前往明斯克参加比赛的雅罗斯拉夫尔“火车头”(Lokomotiv)冰球队的俄罗斯和外国籍队员。

遇难者中包括三名捷克籍世界冠军，一名瑞典籍门将，一位知名的斯洛伐克籍前锋和一名加拿大籍教练。他们中很多人曾在世界各地打比赛，包括北美的国家冰球联盟(National Hockey League)。

国际冰球联合会主席雷尼・法塞尔(Rene Fasel)在官网www.iihf.com发表的一份声明中表示：“这是我们运动史上最黑暗的一天。”

“这不仅是俄罗斯的悲剧，‘火车头’队有来自10个国家的队员和教练员。”

坠机事件也引发了人们对俄罗斯航空安全的担忧。不到三个月前俄罗斯曾发生一起坠机事件，造成45人死亡。

俄罗斯总统梅德韦杰夫通过声明和网络向遇难者家属致哀。他在微博上写道，“‘火车头’粉丝们哀痛万分，全国哀痛万分。”

俄罗斯紧急情况部官员Sergei Miroshnichenko称，两人生还，已入院接受治疗。

医院一名医生称，“火车头”球员亚历山大・加利莫夫(Alexander Galimov)全身90%以上烧伤，情况危急。

他并称，另外一名生还者是一名机组成员，情况也很严重。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。