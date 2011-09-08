北京房价单周降逾一成 後期可能继续下滑--报载

路透北京9月8日电---在持续高压的房地产调控政策下,上周北京房价出现达12.4%的环比降幅.人民日报海外版周四报导并援引业内人士称,因购房者信心下降、库存压力加大等原因,导致成交价"跳水"的现象还会继续加大.

报导援引北京房地产交易管理网数据,上周该市普通商品住宅成交均价为20,776元人民币/平方米,环比之前一周23,730元/平方米的成交均价缩水达2,954元,下降幅度12.4%.而记者走访发现,一般二手房成交价都在标价基础上下调5-8万左右,同时新开盘的拟售价格也在缩水.

"市场预期发生了变化,价格快速上涨的势头被有效地遏制住了,"报导引述中国房地产学会副会长陈国强称,楼市调控深入令整个楼市资金链呈现紧张趋势,而目前楼市库存量正在加大亦给开发商造成较大压力,并通过促销手段加速推盘,亦是房价下跌原因.

中国指数研究院9月初称,8月百城住宅均价与7月基本持平,其中北京等十大城市住宅均价环比下降0.41%,为去年9月以来首次下降.

报导还援引中国房地产及住宅研究会副会长顾云昌表示,目前北京市二手房市场已经出现价格松动,二手房价格的松动可能会影响一手房价格,但是会有个过程;随着保障房的增多,北京房价自然会有所下降.

此外,报导同时指出,为迎接销售旺季"金九银十",9月份开发商在北京有近40个楼盘推出,差不多是8月份的三倍多,但业内人士并不看好,普遍认为房地产企业回笼资金的难度会进一步加大,整体降价促销的动力也会更强烈,这个"金九银十"恐将化为泡影.

中国房地产开发集团理事长孟晓苏上周表示,限购等房地产调控措施只能实行一段时间,因中国经济不可能长期通过抑制内需来发展.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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