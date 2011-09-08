破解地方融资风险 地方政府自行发债试点启动--报载

路透北京9月8日电---中国金融时报周四报导,传闻多时的地方政府自行发行地方债券的试点终于启动.包括浙江、广东、山东等地在内的多个省份正在为发行地方债试点做准备.

报导称,浙江省财政厅确认,已根据财政部要求,将2011年地方政府债券规模分配下达各市县,各市县在分配债券额度内上报了项目.债券资金安排使用方案待财政部核准、省人大常委会审议通过後,再按规定程序发行.

"地方政府自行发行地方债是一个必然,浙江等地的试点迟早会扩展到全国.而地方债可持续发行所要求的风险管控机制还将倒逼地方政府进行多种变革,进而推动中国财税体制改革."报导援引安邦咨询助理研究员杨志荣称.

业内人士并指出,开闸地方债自主发行试点具有标志性意义,突破了1995年《预算法》对地方政府发债的约束;亦意味着地方政府自行承担乃至消化债务的时代已经来临.

根据国家审计署公布的数据,截至去年年底,地方政府债务总额达10.7万亿元人民币,相当于去年中国GDP的27%.

报导称,进入2011年,地方政府融资平台贷款进入偿债高峰.随着云投公司违约事件的爆发,市场越来越担忧地方融资平台违约风险.

而在目前地方融资平台风险未解的背景下,市场最关心的仍是地方政府自行发债後的偿债资金来源问题.现在看来依然是财政收入,而财政收入大部分又依靠卖地.但随着国家对于土地管理日趋严格,以往那种"土地财政"收入将越来越不确定,还款问题将成为地方政府的新忧虑.

中国总理温家宝此前表示,地方政府性债务的风险须高度重视,要抓紧清理规范地方政府融资平台公司,实施全口径监管,严格控制增量,逐步消化存量,有效化解风险,并妥善处理债务偿还和在建项目後续融资问题.(完)

--发稿 谢衡; 审校 曾祥进

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