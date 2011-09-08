奥巴马就业促进计划不会令政府债务突破上限--白宫

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透华盛顿9月7日电---白宫周三表示,美国总统奥巴马即将在国会提出的促进就业和经济成长一揽子计划有资金来源,不会突破美国法定举债上限.
"我们不会突破债务上限,"白宫发言人Jay Carney在新闻简布会上表示.
奥巴马周四将在国会两院联席会议上发表有关就业的重要讲话.
有报导称奥巴马将向国会提出3,000亿美元的就业计划,Carney拒绝对该消息给予证实.
奥巴马"将以演讲和补充材料的形式,提出一整套非常详细的经济增长与就业促进计划,"Carney说,"这些计划是具体、适度的,而且有资金来源."他说.
就业促进计划会导致政府支出增加,如果规模较大,且无法通过其他增收节支方式快速筹措资金,则有可能令美国政府债务进一步逼近法定举债上限.(完)
--编译 郑茵;审校 程琳
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