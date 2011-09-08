意大利参议院通过撙节计划

路透罗马9月7日电---意大利参议院周三批准了政府旨在击退金融危机,但受到广泛批评的撙节计划.该国总理贝鲁斯柯尼称之为一次信任投票.

由于欧洲央行(ECB)和欧盟的施压,该计划已经过多次大幅修改.目前该计划将呈交众议院,该国总理贝鲁斯柯尼在这里拥有微弱但稳定的多数优势.

该计划预计肯定能在未来几日中获得批准.

周二稍晚,意大利政府面对不断高涨的呼声作出让步,提高了增值税率,上调了民间行业女性职员的退休年龄并且向超高收入者加徵新税.

参议院以165:141的投票结果,批准了这份旨在2013年实现预算平衡的计划.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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