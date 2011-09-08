智库称美国在地区冲突中从“领导者”变为“促成者”

路透伦敦9月6日电(记者 Adrian Croft)---国际战略研究所周二表示，美国对卷入战争持谨慎态度，越来越主张地区性问题地区性解决，而美国则倾向于在冲突中扮演“促成性”角色，此次处理利比亚冲突就采取了类似的方式。

总部位于伦敦的该智库称，美国正让出领导权，由“有意愿、能参与的国家轮流组成联盟”来处理国际危机，有时候美国未必参与。

国际战略研究所指出，今年稍早对利比亚的空袭行动由英国和法国主导，美国则退居次位，未来或许还会采用类似模式。

“(美国)在利比亚问题上选择充当‘超级促成者’，在阿拉伯国家支持下由欧洲主导行动。这表明‘以地区性解决方案处理地区性问题’的时代即将来临，这也成为美国战略政策的中心目标，”该研究所负责人奇普曼(John Chipman)在发布年度“战略调查”时称。

美国战机在初期参与了对利比亚卡扎菲政权的空中打击，但後来北约控制军事行动，美国转而扮演支持性角色。

美国国内强烈反对在伊拉克和阿富汗战争後，再卷入穆斯林世界的第三场战事。

国际战略研究所研究美国外交政策的专家艾林(Dana Allin)表示，“奥巴马及其身边的幕僚认为，美国只有不大包大揽，转而扮演促成者角色，才能保持其长期地位。”(完)

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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