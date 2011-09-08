特别报导：农行第二次“上山下乡”

* 农行"二次"返乡为农民带来实在便利 * "农村蓝海"带来利润前景 * 上市公司优势鹤立农村金融圈 * 但农村金融普惠仍需合力

记者 毕晓雯/赵红梅

路透山西/山东9月8日电---82岁的宋立英在山西省昔阳县大寨镇自己的小卖部里开了一个"家庭银行".这位身板硬朗的老人忙着为村里人提现、转账、划卡买酱油醋,俨然一幅银行家的派头.

很难想像,这就是上世纪60年代,在"七沟八梁一面坡"的恶劣环境下,因创造出人造梯田而名扬中国的山西大寨"铁姑娘".如今,这位曾任全国政协委员,已经退休多年的劳动模范,正在自己家乡从事着新潮的银行业务.而她的"金融工具",就是中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)免费为她安装的一台转帐电话.

"那个转账电话,很方便,自己开了个小卖部,村上人来买个东西都可以划卡,签个字,电话就能把钱划走,这电话可好用."宋立英用浓重的山西方言对路透记者说.

在中国的农村地区,从事纯农业生产的农民群体普遍缺少最基本的金融服务,宋立英家里的转账电话,是农行正在将渠道延伸至中国村级区域的"小额支付村村通"金融业务的一部分.(金穗惠农服务"村村通"工程,简称"金穗惠农通"或"村村通")

一部转帐电话通常安装在村里的小卖部、卫生室或农户带头人家里,农民手中再有一张"惠农卡",每笔金额在1,000元人民币以下的小额存取现、无论地域及金额大小的转帐,只要是限于卡内金额的消费,农民都可以不用出村就方便操作.据农行的统计数字,这样的转账电话已经在山东、山西和吉林等10个省安装超过20万台.

这已是农业银行的第二次"上山下乡".不过,这一次的回归,农行已变身为在上海和香港两地上市的现代企业制度完善的商业银行,在理念、人才、资金、技术、管理方面,优势明显.

"到目前为止的金融改革,城市金融领域已取得重大进展,但农村金融方面的进展依然不能满足现实巨大的需求",中国国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松说.

"中国改变经济增长模式的关键在农村消费的提升....随着农民收入和农村经济的增长,农村金融在其中大有作为."农行董事长项俊波在中报业绩发布会上表示.

而重回拥有八亿农民的中国农村广阔天地,农行在"普惠农民"的同时,也开始尝到"农村蓝海"的甜头.

农行上半年净利同比增长45.4%,增幅为行业之首.银行业分析师们对农行的评级多为"强烈买入"、"买入"或"中性",其中县域金融的优势,是投行或券商报告强调的亮点.其中,招商证券农行业绩分析报告题目颇具代表性--"息差持续扩大,县域金融大放异彩".

国务院今年上半年对农行的三农事业部改革进行了验收评估,认为农行的改革基本达到了预期目标.农行董事长项俊波透露,农行还会继续扩大三农金融事业部改革的试点范围,在现有的八个省基础上,再增加河南、黑龙江、河北、安徽等农业大省,争取试点省可以达到11-12个,试点县达到七八百个.

"农行再度回归农村,有助于形成商业性金融与政策性金融互补,形成多类型的农村金融服务体系."巴曙松表示.

最早提出"三农"问题的中国人民大学农业与农村发展学院院长温铁军,在山西省吕梁山区汾阳市峪道河镇开?庄村体验了一把"村村通"惠农卡带来的方便後,赞叹道:农行提供的"普惠制"金融服务,正解决着世界性的难题.

温铁军所指的世界性难题,不仅指农村落後、贫穷状况改变甚难,更包括面向农村的金融服务已到了残缺、危险之极限.1996年,温铁军最早提出了"三农"问题,指出城乡差别巨大的二元经济结构若不改变,将令中国经济发展陷入相当危险之中.

**撤离与回归**

当代中国的经济改革始自农村.但是,在最近一轮金融改革于十多年前开始之後,这里却成了国有大银行最先放弃的阵地.

1978年末,被誉为"中国第一村"的安徽省凤阳县小岗村的18位农民,以按了鲜红手印的承包文书为标志,开启了中国农村由"人民公社"到"家庭联产承包责任制"的历史性变革,并带动中国全社会劳动生产力的释放.此後,各类乡镇企业也如雨後春笋般茁壮成长,带动农村经济的成长,并一度令农村成为中国经济的领头羊.

但随着吸引外资、发展外向型经济的各种优惠政策不断落实,沿海地区依靠廉价的资源要素及劳动力成本,开始了轰轰烈烈的改革开放三十年经济发展之路.反观农村,在承包责任制实施最初释放出巨大的生产力以後,改革很快陷入停顿,农民与城市居民的收入从此也不断扩大,所谓"剪刀差"、"二元结构"等中国特色现象也由此产生.

正是基于巨大的城乡差别以及越来越衰落的农村经济形势,曾经在农村为乡镇企业服务的四大国有银行,背负了越来越多的坏帐负担.因此,在以剥离四大国有银行巨额不良资产为序幕的金融改革于1999年拉开序幕後,中国政府便决定将四大行撤出农村.

四大国有银行的此次撤离,令贫困农村的金融服务严重失血.唯一能提供所谓金融服务的,只剩下1996年从农业银行脱钩的农村信用社.但由于农村信用社在农村金融服务中占据着垄断的地位,令其缺少动力改善自身的服务品质.而在农村网点众多的邮储银行,却因只存不贷--将大量农村存款转存央行,反而成为农村金融资源的抽水机.

"苍白的农村金融服务令落後的农村经济更是血上加霜,上亿的农民从此便踏上了背井离乡、远赴沿海城市打工的迁移生活.老人、孩子就成为农村的主要留守人士."农行山西分行行长曹少雄称.

中国央行一位不愿具名的人士认为,当年将四大国有银行悉数撤离农村,并非一个正确的决策.放弃了金融对农村的支持,是导致中国"二元经济结构"不断恶化的因素之一.

"随後的事实也证明,政府又不得不拿出更多的钱,去解决农信社的问题.既耽误了农村经济的发展,也花费了更加昂贵的成本."该人士称.

2000年,湖北省监利县棋盘乡党委书记李昌平给时任总理的的朱熔基写信,以"农民真苦,农村真穷,农业真危险"对"三农"问题的严重性发出了悲愤的呐喊,同时也提请中央必须对农村经济给予高度关注.

2003年,中共中央首次将"三农"问题写入政府工作报告.此後,改善农民生活、发展农村经济,便正式成为中国决策层确立的深化中国经济改革、启动农村消费以完善中国经济结构的政策重点.

同年的最後一天,建设银行(601939.SS)(0939.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)齐获国家外汇注资,拉开了国有银行改制上市的序幕.此後,建行、中行、工行(601398.SS)(1398.HK)先後上市.而因高层决策者们一直在农行的市场定位问题上再三考量,使其股份制改造问题久拖未决.

"面向'三农'、整体改制、商业运作、择机上市"--中国国务院终于2007年的金融工作会议上做出批示,因此也正式明确了农业银行为"三农"服务的定位和责任,确定了农行不同于其他三家国有商业银行的市场地位.

中国领导人邓小平曾说,"金融是经济的核心,只有金融这步棋活了,全盘棋才能活."农业银行的第二次"上山下乡",不仅开启了大型国有银行重归农村金融服务的新征程,也开启了农村经济腾飞的金融动力按钮.

中资银行的2011年中报显示,除农行外,其馀三大行也开始增大对农村领域的投入,农村金融市场的竞争又有回归迹象.建行显示,上半年的涉农贷款为9,733亿元,较去年年末增长11.7%,新农村建设信贷业务试点行增加到八家;中国银行则与战略投资者淡马锡集团一道在湖北、山东等地开设10家村镇银行,并从去年5月起推出了针对农业市场的"益农贷";工行自今年以来,也开始支持涉农类小企业的发展.

**优势鹤立**

这次的回归,农行显然是有备而来.挟着A+H股同时上市所带来的红利效应,该行在农村金融服务的推动工作中,较目前的农信社和邮储银行,带有明显的後发优势.

"上市的红利效应表现多方面,包括资金、管理、人才、技术、现代企业制度等."项俊波中期业绩报告会上称.

"三农"金融事业部制改革是农行此次二次返乡的管理体制保障.通过建立"三农"金融部总部、省级分部、地市分部、各县域支行的事业部组织架构,其正在探索着面向"三农"与"商业运作"有机结合的模式.

截止今年上半年,该行通过位于全国2,004个县及县级市的经营机构,发放可用于"电话转帐银行"的"惠农卡"超过8,000万张.由于许多农户是以家庭为单位领取一张惠农卡,这意味着已有数亿农民,开始接受来自农行的金融服务.

在有名的晋商发源地--山西平遥县的新农村合作医疗办公室,一位四十多岁的张姓农民,正在为自己居住尹村的母亲办理医药费报销,尹村离平遥县城有十几公里.

"要报400来块钱,直接打到我手里这张卡上.我七十多岁的老母亲用这张卡,就直接可以在村里取点零花钱、买些日用品,药品,方便很多.有时候我自己想给外地上学的儿子转点钱,村里的转帐电话也都能办了",他说.

"以前都是给农民开支票.可有的农民拿了支票就藏在家里的柜子里,等想起来用钱,才去银行办."这间机构的负责人对路透说,"农民坐几个小时的车到了县里的银行,再排很长时间队到柜台,支票一拿出来,是过期的,拿不到钱,没有一个不大吵大闹要骂娘的.我们自己的帐,每个月也都对不上."

他介绍称,这种事情以前没有一天不发生.但自从该机构开设了农业银行的网上银行,能直接在现场把钱打到农民的卡里以後,就很少出现过上述情况.

目前在农村提供金融服务的机构中,农信社及邮储等都发放了各类型的卡和存单,但农业银行强大的技术支持令其业务优势明显.

在农业银行位于上海外高桥保税区的数据中心,副总经理娄吉安指着中心监测大屏幕上不断滚动的数据表示,由于该行已实现了全国数据大集中,每一秒钟发生的业务都能立即达到清算中心,实现交易的瞬间完成,从而为全国范围内的交易提供保障.

"每天,农行17万个柜台、2.4万个网点,约1.2亿笔交易,24小时不停地运转着."他称.

"有了技术的支持,农行装个转帐电话就什麽问题都解决了."农业银行山西分行农户金融部经理李青称,"如果没有技术支持,就得放二、三个人到村里建网点,这种模式代价大、成本高,大范围内推广确有难度."

**寻找蓝海**

郭景是山西祁县固邑村的支书,同时也是村里养殖专业合作社的理事长,就是这个皮肤黑黑、中等身段的汉子领着全村人把鸡蛋销售品牌化、绿色化,并且卖到了香港.

固邑村有60%的农户都养鸡,但村里苦于信息闭塞、前几年的禽流感又让不少农户亏了本,鸡蛋销售渠道并不顺,而农户贷款风险高、成本大、缺乏有效担保又让很多金融机构望而却步.

郭景和周边村100多户养殖户经纪人一起成立了合作社,在农行的扶持下,注册了商标,拿到了自营出口权.农行当地分行给这个合作社发放公司贷款,建立了养殖基地和饲料加工厂,并通过合作社担保,给农户发放3-10万元不等的小额贷款.

目前,合作社有100多个专业养鸡户,鸡蛋早已销往香港,年出口额近5,000万港币,家家都用"惠农卡"销售结算,而每张卡里还都有一定的贷款额度.村里还有转账电话,领取涉农补贴、异地转账,去生产资料超市购买化肥、日用品更不用说.

而之前,因县级以下网点手续费和中间业务收入非常有限,县级以下网点难以盈利.而农行在城市中面对四大国有和众多股份制等强劲对手,农村市场则又有农信社、邮政储蓄的贴身竞争,唯有找到一条以城乡联动、县域经济发展为主战场,探索县级支行、乡镇、村级网点增效发展的新路径,农行才能在激烈的同业市场竞争中立于不败之地.

目前,受益于遍布城乡的强大分销渠道,农行获得了稳定而低廉的存款来源,借"惠农卡"掌握了一手的客户征信信息,找到了大量优质的农村企业和致富带头人等贷款对象.

今年半年报显示,农行县域存贷款分别较上年末增加3,665亿元和1,632亿元,增速高于全行业平均水平0.9个和2.2个百分点.实现县域金融业务税前利润259.30亿元,同比增长78.6%.

而惠农卡也成了农行的制胜利器.利用其成为农户小额信贷的发放载体、财政补贴的直拨通道、社会保险的参保凭证和资金汇兑的通路,农行可以在传统的存贷业务上赚取利差;此外在商户手续费、异地汇款、个人理财等中间业务上也可以发现更多蓝海.

农行山西平定县支行行长卜仁卫随身带着个小本子,上面记着每年的任务目标,今年的任务除了常规的存贷款之外,还拓展了当地农家便利店、物流公司、加工企业安置转账电话、电子银行和掌上通(特制手机)的任务，信用卡、理财产品的业务也在後续中.

农行A股和H股自上市第一天起便存在着价差,A股股价一直落後于H股,最高价差曾达近40%.这也许是由于中国人对中国农村落後、贫穷的面貌印象太深刻,而国外投资者则更关注拥有八亿农民的农村经济增长前景.

但实地考察过农行"村村通"业务的分析师们,则对这一创新业务的潜力相当看好.中银国际银行业分析师尹劲桦在报告中就指出,农行的这项"村村通"业务有助于增加其在农村市场的竞争力,为未来长远的发展提供动力.

他表示,从农行上半年的年报看,其农村金融的优势已有所体现,存款增速,特别是储蓄存款明显高于同业;贷存比反而低于同业;在存款成本快速上升的同业中,其增速也相对较低."这些指标的良好表现,是农行农村金融创新业务综合优势的体现."他称.

截至今年6月底,农行网点总数已近2.35万个,其中分布在县及县以下的网点有1.26万个.农行负责人表示,在传统的公司业务方面,农行正着力于城市和农村两个市场,以城市业务带动农村业务的联动发展;同时传统业务与新兴中间业务,特别是投资银行业务已经形成了良性互动.

**普惠需要合力**

为了缩小城乡收入差距,中国政府近年来为农民加大了各种优惠政策及补贴力度,继2004年国家对种粮农民实施粮食直补以来,2006年又在此基础上实施了农资综合直补政策.

此外还有农村60岁以上的农民每人每月发放55元钱的养老金;新型农村合作医疗,各种农业补贴、粮食直补、耕还林补贴、畜牧补贴、家电下乡补贴,等等.

华泰联合报告称,国家给农村经济的补贴近年大幅提高,从3,000亿元提高到2010年的8,700亿元,预计2011年可达到1万亿元.

但多达几十项的补贴分别由财政、农业、林业、商务部门、供销总社、劳动社保部、卫生部等多个部门管理和发放,数额有限,分散到农民手中则已非常零散且程序烦琐,往往是农民为领取某项十几元或者几十元的补贴看尽脸色,吃尽苦头.而补贴发放过程中的"跑冒滴漏"也难以避免.

山西省财政厅副厅长高向新对此事颇有触动,他称,"好政策出了很多,为何农民还是骂娘,就是政策临门一脚没踢好.农行的这个惠农卡如果真得实现了村村都通、人人都用,那真是为农民做了件大好事."

然而,理想很丰满,现实很骨感.有了好的"临门一脚",实施起来也并非易事.财政各种补贴存在金融机构的账户上,都是稳定可靠的存款,尤其是在今年货币收紧的形势下,更是受各家金融机构垂涎,竞争激烈可想而知.财政及其他部门掌控的资金分配是银行必争的重点.

"财政补贴和新农合、新农保额度都不小、连续性强,始终有存量,是每家银行都想拉的大财主,如果哪个银行能拉来一笔这样的存款,基本不用愁了."一位地方农信社人士说,这里面很多时候拼关系、人脉、甚至回扣,"等钱好容易到账,都会争取能多趴账户一天是一天的."

山西、山东一些村镇农民告诉路透记者,为取几十元的补贴,往十几里之外的县城跑几趟很正常,有的农信社每天会设几十个名额的取现,超出了名额还得改天再来.

"最远的七沟八梁一片坡,来回车费不算,还耽搁了半天一天,只为取几十元的补助,增加的交易成本让普惠制失去了意义." 农行山西分行行长曹少雄说.

而政府各个部门发放补贴涉及的形式也不一,如民政部门推行的新农保卡、粮食直补指定信用社专用存折、医保卡、需要不少手续的农机补贴……而不同部门会选择不同的协作金融机构,但不少金融机构农村网点少,而农村空巢老人居多,居住地分散.

曹少雄认为,仅仅强调金融机构在农村的存贷款,并不能解决农村金融问题,而是要强调金融服务"三农"的普惠制,让大部分农民都能享受到支付结算等服务,同时要避免泛商业化的行为.

而考虑到三农业务发展的双重使命,农行惠农卡作为财政补贴的发放通道和社会保险的参保凭证,收费低廉.但农行需与各级政府财政部门及与农村养老保险、新型农村合作医疗等农村社会保险的管理机构签订诸多的代理协议,这降低了保费归集和保险金发放的成本,但也需要相关政府部门的认可和支持.

**农村金融的变革**

每天凌晨的二、三点钟,亚洲最大的蔬菜市场--山东寿光农产品物流园里就已经是一片繁忙,成千吨的新鲜蔬菜正由一辆辆卡车运往全国.

在这个物流园中,农行已向经营者们发放了1.8万张金穗惠农卡,日均可减少现金交易量2,000万元.同时,带动办理企业网上银行五个、个人网上银行430个、安装了40部转帐电话,吸引的存款日均达1亿元以上.

这一结算模式的改变,彻底颠覆了多年来大型批发市场传统的现金交易模式,带动广大菜农领略和接受了先进的金融工具和非现金支付结算手段,加速了农村传统现金结算观念的变革.

"由于农村交易的普及,农行的清算业务发展的非常迅速......每年的增长几乎都达到30%左右."农行数据中心的娄吉安称.

他介绍,全球资产规模最大的银行--工商银行目前每天日均交易在1.5亿笔左右,农行差不多到年底的时间,也能达到1.5亿笔.

农行山西分行行长助理田俊庆对路透说,金融意识的崛起和支付结算手段的改变,将为中国金融业带来的无法预料的变化.中国的金融监管者对此已经有了直接的体会.

今年1月,由于大量农民在春节前返乡过节并提取现金,导致部分超储率过低的银行帐面竟然出现了红字,中国央行不得不在暂停四年後重启公开市场逆回购,在三个交易日内至少向银行间市场定向投放了3,500亿元流动性.

中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)数据中心的总经理高军在采访时也提到,往往在春节前、企业发年终奖、甚至是淘宝网优惠商品的"秒杀"时段,银行数据中心的清算量都会出现突然的增加.

"农民如果都习惯用卡了,现金流量的改变,对中国金融市场的影响将是非常明显的变化."田俊庆称.(完)

--审校 王丰

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