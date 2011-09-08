商务部对欧盟和日本产不锈钢无缝钢管进行反倾销立案调查

结汇盘支撑人民币震荡收升 午后两地价差大幅收窄
路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；尽管日内美元指数上涨，但午后有多家机构的大量结汇盘涌现，推动人民币收升。
路透北京9月8日电---中国商务部周四称,将对原产于欧盟和日本的进口相关高性能不锈钢无缝钢管产品进行反倾销立案调查.
刊登在商务部网站的新闻稿称,此次反倾销调查涉及的产品英文名称为Certain High-performance Stainless Steel Seamless Tubes.
根据中国反倾销条例的规定,商务部将从即日起对原产于欧盟和日本的上述进口产品的倾销、倾销幅度及其对中国大陆同类产品产业的损害、损害程度进行调查.(完)
更多细节,请点选商务部网站(here)
--发稿 李文科; 审校 张喜良
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路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)