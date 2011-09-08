商务部对欧盟和日本产不锈钢无缝钢管进行反倾销立案调查

结汇盘支撑人民币震荡收升 午后两地价差大幅收窄

路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；尽管日内美元指数上涨，但午后有多家机构的大量结汇盘涌现，推动人民币收升。