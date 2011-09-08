瑞典和挪威克朗取代瑞郎成避险新宠

* 瑞士央行举措使投资人转向瑞典和挪威克朗

* 挪威克朗兑欧元触及八年高位

路透伦敦9月7日电---寻求避开欧元区债务问题的投资人正拥抱北欧国家货币,作为替代瑞郎的避险选项,因北欧经济基本面强劲,利率较高且央行干预的风险不大.

自瑞士央行周二宣布设定1.20为欧元/瑞郎汇率下限後,欧元/挪威克朗重挫达3%至八年低点7.4880.

瑞典克朗也上扬,尽管瑞典央行周三维持利率不变,且下调未来利率走向预估,但瑞典克朗/欧元仍触及三个月高点8.9444.

分析师表示只要欧元区危机持续,瑞典和挪威克朗都还有上涨空间,并称瑞典克朗/欧元有可能进一步升向8.7的今年稍早所及10年高点.

"瑞士央行设定汇率目标的影响之一就是会有其它货币兑欧元加速升值,而我们已看到对冲基金追高挪威克朗和瑞典克朗."瑞典北欧斯安银行(SEB)汇市策略师Carl Hammer称.

"短线投机的想法是这是欧洲的问题,在一定程度上曾以瑞郎为目标的,现在重新将焦点转离瑞郎,瞄准北欧的货币."

其他分析师也表示,由于瑞典和挪威两国基本面都远优于10国集团(G10)多数国家,投资人现在亟欲搭上这股北欧货币的上升动能.

两国都有AAA的绝佳债信评等,经常帐有盈馀,属于主权信用违约保险成本最低的一群,且利率高于欧元区.

但市场人士警告称,这两种货币都不宜单向押注.两者都是和投资人冒险意愿密切连动的高贝塔(Beta)系数货币,且和美元、欧元比起来流动性相对受限.

全球股市若是大跌,投资人可能会抛售瑞典和挪威克朗,涌向更传统的避险货币美元.

"如果避险心态高涨,投资人将从挪威等市场撤出,回到其本币怀抱;瑞典的情况亦然."Nordea哥本哈根策略师Niels Christensen指出.(完)

--编译 张若琪;审校 程琳

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