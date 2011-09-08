Facebook上半年营收倍增至16亿美元--消息

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
记者 Alexei Oreskovic 编译 张明钧
路透旧金山9月7日电---一名熟悉Facebook财务数据的消息人士向路透表示,该公司2011上半年营收倍增至16亿美元,突显出其对于广告主的吸引力,而Facebook与谷歌(GOOG.O)等同业的竞争正日趋白热化.
消息人士透露,Facebook上半年度净利来到近5亿美元;消息人士不愿曝光,因未公开上市的Facebook并未披露其财报数据.
Facebook财报表现日益强劲之际,投资人已将其在私募市场的估值推升至约800亿美元,而许多产业观察人士预期这家全球最大社交网站将在2012年公开上市.
"我们真的认为Facebook越来越像是传播网路广告的操作系统."Blinq Media执行长Dave Williams表示,该公司的业务为替企业在Facebook上发动广告宣传.
根据高盛今年承销Facebook股权时发送给客户的文件,Facebook在2010年前九个月的净利为3.55亿美元,营收为12亿美元.
消息人士并未提供能够和2011上半年表现直接比较的数据.
目前尚不清楚Facebook上半年16亿美元营收中有多大比例是来自于广告销售.Facebook可以从附加在其网站上的社群网路游戏(如Zynga公司的开心农场)虚拟商品销售抽成30%.
1月时,Facebook称已经从包括高盛及Digital Sky Technologies等投资人、以及高盛办理的海外投资人私募活动中募得15亿美元资金,这笔交易给予该公司的估值约500亿美元.
Facebook不愿对上述财报数据置评.(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长周三表示，油价上涨可能刺激页岩油生产，但由于需求保持在健康水平，全球油市能够适应这种状况。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。