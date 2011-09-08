Facebook上半年营收倍增至16亿美元--消息

记者 Alexei Oreskovic 编译 张明钧

路透旧金山9月7日电---一名熟悉Facebook财务数据的消息人士向路透表示,该公司2011上半年营收倍增至16亿美元,突显出其对于广告主的吸引力,而Facebook与谷歌(GOOG.O)等同业的竞争正日趋白热化.

消息人士透露,Facebook上半年度净利来到近5亿美元;消息人士不愿曝光,因未公开上市的Facebook并未披露其财报数据.

Facebook财报表现日益强劲之际,投资人已将其在私募市场的估值推升至约800亿美元,而许多产业观察人士预期这家全球最大社交网站将在2012年公开上市.

"我们真的认为Facebook越来越像是传播网路广告的操作系统."Blinq Media执行长Dave Williams表示,该公司的业务为替企业在Facebook上发动广告宣传.

根据高盛今年承销Facebook股权时发送给客户的文件,Facebook在2010年前九个月的净利为3.55亿美元,营收为12亿美元.

消息人士并未提供能够和2011上半年表现直接比较的数据.

目前尚不清楚Facebook上半年16亿美元营收中有多大比例是来自于广告销售.Facebook可以从附加在其网站上的社群网路游戏(如Zynga公司的开心农场)虚拟商品销售抽成30%.

1月时,Facebook称已经从包括高盛及Digital Sky Technologies等投资人、以及高盛办理的海外投资人私募活动中募得15亿美元资金,这笔交易给予该公司的估值约500亿美元.

Facebook不愿对上述财报数据置评.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。