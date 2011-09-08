独家：资料显示西方公司曾在利比亚危机前助其升级武器装备

路透的黎波里9月7日电(记者 Alexander Dziadosz)---相关资料显示，一家大型西方防务公司在利比亚爆发反卡扎菲活动前曾帮助升级该国精锐安全部队装备，此事暴露出西方国家在卡扎菲掌权的最後几年努力加强与其关系。

根据路透在某旅基地发现的文件，就在利比亚危机爆发前的不到一个月，美国通用动力（General Dynamics）(GD.N)英国分支曾安排改进利比亚哈米斯旅(Khamis Brigade)的坦克、火炮和装甲运兵车的通信系统。哈米斯旅在镇压利比亚反抗活动中扮演着主要角色。

通用动力表示，武器升级从未完成。但文件首次显示了协议中涉及的武器种类细节及该公司在利比亚危机前与卡扎菲部队的生意往来。

据悉，通用动力英国分公司2008年5月与利比亚签署协议，这些设备或含在该协议中。这份价值8,500万英镑(1.36亿美元)的协议包括向利比亚提供战术通信和数据系统。该协议是当时英国提议改善与利比亚经济、教育和防务关系倡议的一部分。

哈米斯旅由卡扎菲之子哈米斯领导并以他的名字命名。该旅是利比亚安全部队中装备最精良的部队，直接参与了的黎波里和米苏拉塔等城市与反对派的战斗。

人权观察组织(Human Rights Watch)紧急事务主管彼得・布凯特(Peter Bouckaert)表示，哈米斯和卡扎菲另一个儿子姆塔希姆(Mutassim)所指挥的部队之所以变得强大部分是因为购买了西方的武器。

“这些精锐部队......可接触到最现代的武器。我们所纪录的武器销售不仅有通常会向其出售武器的军火商，而且有西方公司。”

“我认为，此事的教训是，如果你打算向独裁者出售武器，最终某天你会深感尴尬。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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