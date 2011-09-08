陈德铭：研究外储多元化及鼓励企业海外投资

结汇盘支撑人民币震荡收升 午后两地价差大幅收窄
路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；尽管日内美元指数上涨，但午后有多家机构的大量结汇盘涌现，推动人民币收升。
路透厦门9月8日电---中国商务部长陈德铭周四表示,将研究外汇储备多元化和跨境人民币结算,支持企业对外投资.
他在第十五届中国国际投资贸易洽谈会上发言称,中国鼓励外资投入高端科技、新能源以及金融保护等领域,并将积极推进对外开放,也希望有关国家放宽产业准入.
陈德铭并表示,中国将积极增加进口,同时保持出口稳定增长.(完)
--发稿 李珊珊; 撰写 康熙泽; 审校 曾祥进
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路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)