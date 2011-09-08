利比亚特使赴尼日尔防止卡扎菲越境

路透利比亚班加西/尼日尔阿加德兹9月7日电（记者 Emma Farge/Abdoulaye Massalatchi）---利比亚新权利机构领导人周三派特使到尼日尔，防止卡扎菲及其随行人员越境进入尼日尔，逃脱司法审判。

利比亚“国家过渡委员会”负责政治事务的Fathi Baja在班加西告诉路透，“我们在请求各国不要接纳他。我们需要这些人接受司法审判。”他表示，卡扎菲可能躲藏在靠近尼日尔或阿尔及利亚的边境地区，伺机越境潜逃。

Baja称，“他正在寻找机会离开。”

卡扎菲的行踪仍是个迷。“国家过渡委员会”的另一位高官称，本周曾追踪卡扎菲到利比亚南部的撒哈拉沙漠无人地带。但更多官员认为卡扎菲及其两个儿子可能仍在北方的班尼瓦里小镇。

美国国防部表示，并不了解任何卡扎菲已经离开利比亚的迹象。尼日尔坚持称卡扎菲没有进入其国境。本周卡扎菲政权负责安全事务的高官进入了尼日尔。

美国政府表示，已经接触尼日尔、马里、毛里塔尼亚、乍得以及布基纳法索等国政府。美国国务院敦促上述国家加强边境地带安全措施，扣留卡扎菲政权官员并解除其武装，没收任何可能从利比亚偷运出境的财产。

卡扎菲及其子赛义夫（Saif al-Islam）是海牙国际刑事法院以反人类罪通缉的要犯。英国外交大臣黑格（William Hague）表示，任何发现卡扎菲的国家都应将其交付法庭审判。美国驻利比亚大使Gene Cretz也表达了类似看法。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。