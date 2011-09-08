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中国财经 | 2011年 9月 8日 星期四 12:03 BJT

猪肉价格年底前会一直上涨--行业组织

路透上海9月8日电---中国畜牧业协会的一位资深人士周四表示,中国猪肉价格预计年底前一直会维持上涨,因供应偏紧及饲料成本上升.

"玉米价格在过去几个月中持续攀升,所以将增加农民的生产成本,"中国畜牧业协会副会长乔玉峰在一场会议的场边向路透表示.

他还补充道,生猪供应预计只有在明年上半年才会明显增加.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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