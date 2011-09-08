猪肉价格年底前会一直上涨--行业组织

结汇盘支撑人民币震荡收升 午后两地价差大幅收窄
路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；尽管日内美元指数上涨，但午后有多家机构的大量结汇盘涌现，推动人民币收升。
路透上海9月8日电---中国畜牧业协会的一位资深人士周四表示,中国猪肉价格预计年底前一直会维持上涨,因供应偏紧及饲料成本上升.
"玉米价格在过去几个月中持续攀升,所以将增加农民的生产成本,"中国畜牧业协会副会长乔玉峰在一场会议的场边向路透表示.
他还补充道,生猪供应预计只有在明年上半年才会明显增加.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；尽管日内美元指数上涨，但午后有多家机构的大量结汇盘涌现，推动人民币收升。
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)