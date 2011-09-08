8日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过昨日的超跌放量反弹後，面对明日即将公布的8月份宏观经济数据，市场再度陷入谨慎，两市股指早盘窄幅震荡，成交量低迷，银行、地产等权重股表现不佳，午盘沪综指报收于2512.66点，下跌0.14%。
明日即将公布的8月份数据牵动着各方的神经，尤其是CPI等数据将直接决定短期政策走向。根据最新的情况来看，8月通胀新增食品涨价因素仍然明显，再加上面临两个假期，一些品种仍有一定的涨价压力。
对于大盘走势，大盘经过超跌反弹後，技术指标得到一定的修复，在量能以及权重股表现不佳的背景下，股指反弹持续性较差，预计短线大盘仍将维持震荡探底筑底格局。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。