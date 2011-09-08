8日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

经过昨日的超跌放量反弹後，面对明日即将公布的8月份宏观经济数据，市场再度陷入谨慎，两市股指早盘窄幅震荡，成交量低迷，银行、地产等权重股表现不佳，午盘沪综指报收于2512.66点，下跌0.14%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过昨日的超跌放量反弹後，面对明日即将公布的8月份宏观经济数据，市场再度陷入谨慎，两市股指早盘窄幅震荡，成交量低迷，银行、地产等权重股表现不佳，午盘沪综指报收于2512.66点，下跌0.14%。

明日即将公布的8月份数据牵动着各方的神经，尤其是CPI等数据将直接决定短期政策走向。根据最新的情况来看，8月通胀新增食品涨价因素仍然明显，再加上面临两个假期，一些品种仍有一定的涨价压力。

对于大盘走势，大盘经过超跌反弹後，技术指标得到一定的修复，在量能以及权重股表现不佳的背景下，股指反弹持续性较差，预计短线大盘仍将维持震荡探底筑底格局。（完）

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