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中国财经 | 2011年 9月 8日 星期四 12:38 BJT

若两年内资产品质出现转差 或调降中国评级--惠誉

路透台北9月8日电---信用评等机构惠誉周四表示,若未来12-24个月资产品质出现转差,可能调降中国评级.

惠誉高层在台北接受路透采访时并称,中国地区性银行评等没有上调空间;日本评等下调机率超过50%.

--采访 斯坦丁/洪淑珍; 撰写 董永年; 审校 曾祥进

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