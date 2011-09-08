平板电脑打败不了iPad--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月8日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

惠普日前宣布，将停止生产TouchPad平板电脑，这份速度与决心令人震惊，因为每家平板电脑制造商都面临类似的窘境，无法在这个市场赢得足以获利的市占率。根据市场反应，TouchPad有许多程式上的问题，应用软体也不够多，质感欠佳。惠普本身也同意，怎麽会有人愿意买TouchPad而非iPad呢？不过惠普勇于承认失败，仍值得肯定。

惠普的决定应该会敲醒其他苹果的竞争对手，到目前为止，每家平板电脑商都以更高阶的规格与功能来迎战iPad，他们都主张自家产品速度更快，可以执行Adobe Flash，浏览全网页，还附有ＵＳＢ和其他个人电脑共用的插孔。

但是，这场战役他们还是输了。很明显地，消费者根本不在乎所谓的iPad缺点。事实上，iPad的「缺点」正是其魅力之所在。消费者购买iPad的目的，并不是要用来取代ＰＣ，而是希望能摆脱ＰＣ。

iPad虽然也提供ＰＣ的部分功能，如收发电子邮件、浏览网页和影片，但在使用环境上，比ＰＣ更方便、简易；也因此，竞争者主张自己的产品功能比iPad强，完全是挑错了战场。在平板电脑市场中，功能多但使用经验不佳，并不会比功能少但使用经验佳来得有竞争力。

关于未来的平板电脑，市场的描述是：功能要比iPad少，但使用更便捷。平板电脑不求快，但要能执行Flash、视讯会议或影片编辑、同步执行多项任务，电池续航力要跟iPad一样久。但无论提供何种功能，都要做到完美；例如可立即搜寻大规模的书籍、音乐和电影资料库，轻薄、随开随用，提供顺畅、直觉式的使用者介面。此外还要提供程式商店（App store），而这类商店专门销售速度不快、专为平板电脑量身打造的完美应用程式。最後，这个产品的售价应订在二百美元。

这很可能就是亚马逊打算在秋天推出的新产品。据媒体报导，该项新产品没有相机功能，具有客制化Android版本，采用仅支援双指触控的低价面板。这就是目前我们所知的亚马逊平板电脑规格。亚马逊似乎在打造一款功能较iPad少的平板电脑。但重点是，品质是否会更好？

亚马逊必须谨慎行销其平板电脑，避免以全功能为诉求，甚至可能不把这款产品称之为「平板电脑」，因为大家一听到平板电脑，就会浮现出iPad的影像。完美的亚马逊平板电脑，可能会与其电子书Kindle类似，也就是亚马逊的内容平台。

这样的策略会成功吗？亚马逊新产品或许无法冲击iPad的霸业，但，为什麽要以iPad为敌呢？根据调查，只要平板电脑价格低于二五○美元，大多数消费者便乐于购买。幸运的是，短期间内，苹果不会碰到这块低价市场，iPad能卖多贵就尽量卖。这也表示，整个低价平板电脑市场，将会是亚马逊的天下。(完)

--整理 张雅菁/杨淑祯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

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