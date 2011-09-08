中国农村金融服务基本情况一览

路透9月8日电---相较于中国城市金融改革的快速推进,农村金融改革一直较为缓慢.特别是近年中国农村经济成长加速,农民收入迅速提高,金融机构能提供的农村金融服务与广大农村日益增长的金融需求,出现了巨大的缺口.

而推动以农信社、村镇银行等多种形式并存的农村金融服务机构,一直是金融监管层近年来推动的主要金融改革工作之一.

2007年,四大国有银行最後一家实施股改的中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)被正式定位于:面向'三农'、整体改制、商业运作、择机上市,为农村金融带来了新的生力军.

以下是路透根据央行报告,为您整理的中国农村金融服务基本情况.

**金融机构涉农贷款情况**

截止2010年末,中国涉农贷款11.77万亿元人民币,占各项贷款馀额的23.1%,比2007年末增长了92.4%.

同期,金融机构涉农贷款不良率为4.09%,同比下降1.85个百分点.其中,大型商业银行涉农贷款不良率为1.73%,农业发展银行为2.97%,农信社为11.53%,农村商业银行为2.47%.

**主要农村金融机构网点和从业人员情况**

机构名称 法人机构数(个) 从业人员数(人) 营业性网点(个)

合计: 3,467 715,216 75,935

农信社 3,056 570,366 60,325

农商行 43 66,317 7,259

农合银行 196 74,776 8,134

村镇银行 148 3,586 193

贷款公司 8 75 8

注: 数据为2009年底.

**邮政储蓄银行涉农业务**

截止2010年底,邮储银行个人储蓄馀额达2.85万亿元,其中,县及县以下网点个人储蓄馀额为1.83万亿元,占比约64.25%.全国有38,570万个网点,实现了全国联网.

截至2010年底,邮储银行与农村金融机构开展支农协议存款馀额185.2亿元,认购农业发展银行债券馀额451.95亿元.同时,大力开展银团贷款支持农村,涉及农业用途的银团贷款馀额34.1亿元.

**农业发展银行**

2008年以来,农业发展银行主要以粮棉油收购贷款业务为主体.但2009年,经国务院批复,农业发展银行可开办县域城镇贷款和县域内公众存款业务,拓展了业务范围.

2010年末,农业发展银行的贷款馀额为1.67万亿元,比2007年增长了63.4%;其中粮棉油贷款占比达58.6%.(完)

--整理 路透中文部

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