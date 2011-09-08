中国农村金融服务基本情况一览

分析：荷包缩水滋生怨怼 意大利民众对欧元支持热情不再
路透罗马2月8日 - 意大利央行副总裁Salvatore Rossi上周参加一个电台直接连线节目时，很多打电话进去的人问他，为什么意大利不放弃欧元，恢复使用原来的里拉。
路透9月8日电---相较于中国城市金融改革的快速推进,农村金融改革一直较为缓慢.特别是近年中国农村经济成长加速,农民收入迅速提高,金融机构能提供的农村金融服务与广大农村日益增长的金融需求,出现了巨大的缺口.
而推动以农信社、村镇银行等多种形式并存的农村金融服务机构,一直是金融监管层近年来推动的主要金融改革工作之一.
2007年,四大国有银行最後一家实施股改的中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)被正式定位于:面向'三农'、整体改制、商业运作、择机上市,为农村金融带来了新的生力军.
以下是路透根据央行报告,为您整理的中国农村金融服务基本情况.
**金融机构涉农贷款情况**
截止2010年末,中国涉农贷款11.77万亿元人民币,占各项贷款馀额的23.1%,比2007年末增长了92.4%.
同期,金融机构涉农贷款不良率为4.09%,同比下降1.85个百分点.其中,大型商业银行涉农贷款不良率为1.73%,农业发展银行为2.97%,农信社为11.53%,农村商业银行为2.47%.
**主要农村金融机构网点和从业人员情况**
机构名称 法人机构数(个) 从业人员数(人) 营业性网点(个)
合计: 3,467 715,216 75,935
农信社 3,056 570,366 60,325
农商行 43 66,317 7,259
农合银行 196 74,776 8,134
村镇银行 148 3,586 193
贷款公司 8 75 8
注: 数据为2009年底.
**邮政储蓄银行涉农业务**
截止2010年底,邮储银行个人储蓄馀额达2.85万亿元,其中,县及县以下网点个人储蓄馀额为1.83万亿元,占比约64.25%.全国有38,570万个网点,实现了全国联网.
截至2010年底,邮储银行与农村金融机构开展支农协议存款馀额185.2亿元,认购农业发展银行债券馀额451.95亿元.同时,大力开展银团贷款支持农村,涉及农业用途的银团贷款馀额34.1亿元.
**农业发展银行**
2008年以来,农业发展银行主要以粮棉油收购贷款业务为主体.但2009年,经国务院批复,农业发展银行可开办县域城镇贷款和县域内公众存款业务,拓展了业务范围.
2010年末,农业发展银行的贷款馀额为1.67万亿元,比2007年增长了63.4%;其中粮棉油贷款占比达58.6%.(完)
--整理 路透中文部
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路透悉尼2月8日 - 全球矿业巨擘力拓周三将焦点放在向股东返还现金，该公司稍早公布获利优于预期，因公司缩减成本，且铁矿石价格强力回升。
全球矿业巨擘力拓周三公布年度获利优于预期，因公司缩减成本，且铁矿石价格强力回升。力拓将焦点放在向股东返还现金，宣布将支付高于预期的每股1.70美元年度股利，并宣布5亿美元的股票回购，相当于将约七成基础获利返还给股东。