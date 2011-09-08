共和党候选人罗姆尼：若当选 不会继续让伯南克任美联储主席

路透加州西米谷9月7日电---共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)周三表示，如果他当选总统，他不会让伯南克继续担任美联储主席。

罗姆尼在里根总统图书馆进行的共和党候选人辩论中对这个问题作出回答称：“我将寻找新的人选。我认为，是伯南克导致了通胀。”

他还表示，美联储的量化宽松政策并未奏效。美联储发起了两轮的“量化宽松”，即通过购买债券增加货币供应量来帮助提振经济。

德克萨斯州州长佩里(Rick Perry)数周前曾表示，如果伯南克下令实施更多的货币刺激政策，“我们会让他在德克萨斯很难看。”

美国前总统小布什2006年任命伯南克为美联储主席，奥巴马总统随後再次提名，伯南克第二任期将在2014年结束。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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