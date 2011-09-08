卡扎菲电话中誓言打败反抗力量

路透开罗9月8日电---利比亚前领导人卡扎菲周四致电叙利亚一家电视台誓言要打败反抗力量。该电视台称该电话来自利比亚内部。

卡扎菲还表示，抵达邻国尼日尔的一支利比亚军事车队并非首次，且并未透露出此举或许是他及其追随者逃离利比亚的其中一步。

至今下落不明的卡扎菲在叙利亚Arrai TV播出的现场通话中表示，他将集结部队以打败反抗力量和北约。

卡扎菲在电话中称：“年轻人现在正准备加大对的黎波里反抗力量的抵抗，并摧毁这些雇佣军。”该电视台称，这是卡扎菲从利比亚国内打出的一通电话。

卡扎菲说：“我们将打败北约……北约被利比亚人民所唾弃。”

法国和尼日尔军方消息人士之前称，一支利比亚车队本周曾在尼日尔北部城市阿加德兹(Agadez)现身。

卡扎菲称：“这不是我们的大批车队第一次出入尼日尔。”

卡扎菲的发言人多次表示，卡扎菲身在利比亚，情绪依然很高昂。尼日尔称，卡扎菲不在该车队当中。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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