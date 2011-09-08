法国敦促俄罗斯改变对叙利亚立场

路透莫斯科9月7日电(记者 Nastassia Astrasheuskaya)---法国外长朱佩(Alain Juppe)周三敦促俄罗斯改变对叙利亚立场，希望俄支持联合国安理会对叙利亚总统阿萨德政府实施制裁。

朱佩在与俄外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)以及两国国防部长举行年度安全对话後称：“遗憾的是，我们(对叙利亚问题)的看法存在差异。”

朱佩在联合新闻发布会上表示：“叙利亚领导人对示威活动的反应不恰当，导致了无法挽回的流血事件。”

“我们认为，必须对叙利亚发出一个强烈的讯号，即继续这种做法让人无法接受。我希望俄罗斯在安理会内部支持我们，尽管我们的立场还不完全一致。”

法国、英国、美国、德国、葡萄牙上月散发一项决议草案，呼吁制裁阿萨德及其家人和亲信，但遭到俄罗斯和中国抵制。

俄罗斯官员近月曾表示，不支持任何制裁叙利亚的决议，并暗示俄罗斯可能动用否决权阻止通过决议。

拉夫罗夫未传递出任何有意改变立场的讯号，他重申俄罗斯呼吁叙利亚政府与反对派对话。他表示，反对力量必须避免“武装挑釁”。(完)

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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