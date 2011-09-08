欧盟计划与美国和日本联手研发稀土替代品

路透布鲁塞尔9月7日电---欧盟(EU)周三发表的一份计划显示,欧盟、美国和日本将合作寻找稀土矿物的替代品,因中国控制着稀土出口且不断下调出口配额.

根据此项计划,来自上述三方的研究人员将展开合作,以求在催化转换器和电池等产品的生产中降低对中国稀土的依赖.

该计划提到,"在确保稀土矿物的供应及获取途径之外,还需要进行研究以开发稀土矿物的替代物,或者减少对此类原材料的使用,因为稀土在供应安全、毒性或环境负担方面的不确定性上升."

中国的稀土产量占全球总产量的逾95%,而且该国出于资源枯竭和环境退化的原因,限制稀土生产,已引起海外客户的警惕.稀土用于生产光缆和风力涡轮机等高科技产品.

中国日报英文版周二报导称,中国江西赣州三家稀土矿将停产直至年底.这一消息可能加剧紧张局面.

该计划称,欧盟将"与日本和美国提出三方动议,开展对能源应用中关键材料的研究,特别是在稀土替代品等具有挑战性的主要科技领域."

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欧盟的提议还需获得欧盟成员国和欧洲议会的批准,而该过程可能会受到阻挠,因为有人对该计划的部分内容持有异议,例如,该计划将赋予欧盟执委会更大权力,可审查并协调欧盟与俄罗斯等国之间的能源交易.

欧盟一位发言人称,欧盟出于对中国供应下降的担忧,已开始储备稀土,而且正在开展地质调查,希望在欧盟27国内找到稀土及其他原材料的新矿源.(完)