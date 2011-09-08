伯南克不太可能暗示联储进一步放宽货币政策

* FED会议在即,伯南克可能言辞谨慎

* 伯南克料致力于弥合FED内部的意见分歧

* 奥巴马讲话在後,或会令伯南克谈及财政议题

路透华盛顿9月8日电---如果你预计美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克周四将推出大胆新举措以提振低迷的经济增长,那麽你就可能会大失所望.

伯南克在1730GMT的演讲中无疑会承认,经济复苏方面的消息令人失望,但他可能不会在美联储官员存在分歧时过早表态.联储官员在是否需要进一步放松货币政策上分歧巨大.

"鉴于一下子冒出来这麽强的反对声浪,伯南克将很难预先公布任何货币政策的进一步动向,"美国康奈尔大学的经济学家Eswar Prasad谈到.

伯南克亦不想涉及美国总统奥巴马周四晚些时候有关促进就业的讲话.就算说点什麽,也可能只是再次重申其看法,即希望财政当局不要以过份的撙节举措来打压经济成长,从而为刺激经济增长尽到自己的本分.

"考虑一下背景十分有用,"Prasad称,"因为奥巴马即将发表演讲,如果由伯南克口中说出此类(财政)举措可能会十分有帮助,将会是一次很有影响的连续出击.

经济前景十分黯淡,法国巴黎银行分析师目前预计,美国第四季经济环比年率将是萎缩2%.其分析师Yelena Shulyatyeva称:"我们从未从经济复苏进入经济扩张."

伯南克在8月26日演讲时称,美联储将在下次会上考虑还有哪些做法可以扶助经济.

下步最可能的做法是调整债券组合比重,向较长期债券倾斜,从而压低较长期利率.

但这首先需要伯南克调和美联储内部的分歧.

里奇蒙联储总裁拉克尔称,更多刺激举措只会推高通胀,而无益于经济增长.

芝加哥联储埃文斯则呼吁进一步放宽政策,直到失业率降至7.5%或通胀率达到3%.

美联储作出8月政策决议时曾有三位委员有不同意见,若决定进一步放松政策,恐怕也会招致内部反对.

伯南克或许会顶住反对毅然推出新的宽松举措,但他也许希望能够谨慎行事.

7月府会债务上限之争曾带来不确定性,令企业和消费者苦不堪言,伯南克对此记忆犹新.他期望带来尽可能多的政策确定性,意味着他将尽最大可能争取最多支持.

"鉴于美联储内部存在分歧,他真的不能再有什麽新创举,"Decision Economics的Allen Sinai称,"可以明确的一点是,由于展望下调,相应将有一些新举措."(完)