陈德铭称部分国家债务风险增加

他在第十五届投资贸易洽谈会一场国际投资论坛上表示,债务风险增加、国际金融动荡、通胀加剧和粮食问题加大世界经济不确定性.

他昨日在这个于厦门举行的活动开幕式上指出,在欧美金融情势不明朗下,推动中国跨国投资有助于全球经济维持可持续性增长.(完)