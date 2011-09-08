陈德铭称部分国家债务风险增加

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透厦门9月8电---中国商务部部长陈德铭周四称,部分国家主权债务风险增加,世界经济面临不确定因素.
他在第十五届投资贸易洽谈会一场国际投资论坛上表示,债务风险增加、国际金融动荡、通胀加剧和粮食问题加大世界经济不确定性.
他昨日在这个于厦门举行的活动开幕式上指出,在欧美金融情势不明朗下,推动中国跨国投资有助于全球经济维持可持续性增长.(完)
--记者 李珊珊/王兰; 审校 乔艳红
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长周三表示，油价上涨可能刺激页岩油生产，但由于需求保持在健康水平，全球油市能够适应这种状况。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。