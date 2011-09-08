《Russell专栏》金价大涨主要动力实为中国和印度需求

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 丁琦/高琦/侯向明
路透新加坡9月8日电---今年以来,金价走势强劲,常被人们提及的理由之一是投资者担忧欧洲主权债务危机,且担心全球重陷衰退,但这些理由有些站不住脚.
黄金上市交易基金(ETF)和期货持仓情况显示,这些可以被视为专业投资者的需求大致未变.黄金的实质需求增长主要来自中国和印度的消费者,以及各国央行.
亚洲消费者为何不断买入黄金?确切的理由不得而知,但我觉得这很可能与希腊国债违约忧虑,及其引发另一场银行业危机的风险没什麽关系.
中国和印度对黄金的买需,更有可能是出于对本国通胀居高不下的担忧,希望找到一种对冲工具.也可能是中印两国的财富不断增加,引发额外的黄金需求,因拥有大量黄金可作为身份地位的象徵.
如果上述推断成立,则意味着若要黄金延续今年以来接近30%的涨幅,中国和印度的通胀率必须居高不下,这两个全球增长最快的经济大国的消费者信心也应维持高位.
由此也衍生出另一个问题--如果西方的专业投资者担心衰退或欧洲债务问题,目前为何没有更多资金流入到易于取得黄金曝险的投资工具中呢?
欲浏览黄金需求趋势图表,请点选链接:(link.reuters.com/huw33s)
欲浏览黄金消费需求图表,请点选链接:(link.reuters.com/nyg43s)
欲浏览中国、印度通胀与金价关系图表,请点选链接:(link.reuters.com/ryj63s)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
事实上,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金净持有量今年出现下降,反映出发达国家的基金经理和散户投资者的整体买兴并不旺盛.
该基金在年初的持金量为1,280吨,8月8日攀升到1,309吨的高位,之後在9月7日又回落至1,232吨.总体看,持金量在今年大致介于1,200-1,300吨的区间波动.2010年投资者对于SPDR基金的投资兴趣要强劲得多.2009年末的持金量在1,133吨,之後数月就一直盘桓在1,300吨以上的水平.
同样,COMEX的100盎司黄金期货未平仓合约数量在这一年里也大体持稳,在33万口上下波动.今年8月曾触及约38.5万口的峰值.去年的未平仓合约数量也要高得多,曾在10月触及约45万口的当年高位.
虽然黄金期货保证金在8月上调了27%,这或者削弱了投资者的买需,但鲜有迹象显示资金涌向COMEX期约或是ETF黄金避险.那麽黄金的需求到底来自于哪里呢?根据世界黄金协会(WGC)的数据,虽然今年上半年的黄金买需略低于2010年,但就历史趋势水平而言仍属强劲水准.而且,需求的增长主要来自两个方面--珠宝以及金条和金币.
今年上半年的金条和金币需求增加了37%,达到307.7吨,珠宝需求上升6%,达到442.5吨.这两大部分的需求占据了黄金总体消费量的约82%,因此需求组合方面若出现任何的变动,都必将对整体黄金需求前景和价格造成影响.
印度和中国亦是这两类黄金需求的关键推动力.其中印度2011年第二季度需求同比大增38%,中国同期亦增25%.进一步细分可看出,印度对金条和金币的需求激增78%,中国亦跳增44%.乍一看来,这两个国家的消费者似乎在利用黄金对冲通胀.
印度通胀率今年仍然顽固的位于9%上方,虽然该国央行自2010年3月来已加息11次之多.不过,印度央行预计通胀在11月前将开始放缓,因国内需求趋缓,而通胀正是黄金需求的关键推动力.同样,中国政府已屡次收紧货币政策,以期打压通胀.该国7月通胀率创三年高位6.5%.
此外,据路透调查,分析师预期中国消费者物价将开始回落,8月通胀率料来到6.2%.如果中印两国通胀率果真开始放慢,那麽这会令黄金需求失去一个重要支柱吗?
可能不会.但这或许会导致这些国家在2012年的黄金购买减少. 同样地,当欧洲危机的暴风云不断蓄积之际,投资者却未大量涌入黄金期货和ETF,那麽就没有什麽理由去推论这部分黄金需求会在明年大幅上升.
目前,只要中国和印度消费者仍担忧通胀,且全球经济仍处在危险之中,就没有什麽实质理由去担心金价会下跌.但或许黄金市场人士应持续关注亚洲新兴大国的通胀数据.(完)
--译文审校 张明钧
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。