《Russell专栏》金价大涨主要动力实为中国和印度需求

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 丁琦/高琦/侯向明

路透新加坡9月8日电---今年以来,金价走势强劲,常被人们提及的理由之一是投资者担忧欧洲主权债务危机,且担心全球重陷衰退,但这些理由有些站不住脚.

黄金上市交易基金(ETF)和期货持仓情况显示,这些可以被视为专业投资者的需求大致未变.黄金的实质需求增长主要来自中国和印度的消费者,以及各国央行.

亚洲消费者为何不断买入黄金?确切的理由不得而知,但我觉得这很可能与希腊国债违约忧虑,及其引发另一场银行业危机的风险没什麽关系.

中国和印度对黄金的买需,更有可能是出于对本国通胀居高不下的担忧,希望找到一种对冲工具.也可能是中印两国的财富不断增加,引发额外的黄金需求,因拥有大量黄金可作为身份地位的象徵.

如果上述推断成立,则意味着若要黄金延续今年以来接近30%的涨幅,中国和印度的通胀率必须居高不下,这两个全球增长最快的经济大国的消费者信心也应维持高位.

由此也衍生出另一个问题--如果西方的专业投资者担心衰退或欧洲债务问题,目前为何没有更多资金流入到易于取得黄金曝险的投资工具中呢?

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事实上,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金净持有量今年出现下降,反映出发达国家的基金经理和散户投资者的整体买兴并不旺盛.

该基金在年初的持金量为1,280吨,8月8日攀升到1,309吨的高位,之後在9月7日又回落至1,232吨.总体看,持金量在今年大致介于1,200-1,300吨的区间波动.2010年投资者对于SPDR基金的投资兴趣要强劲得多.2009年末的持金量在1,133吨,之後数月就一直盘桓在1,300吨以上的水平.

同样,COMEX的100盎司黄金期货未平仓合约数量在这一年里也大体持稳,在33万口上下波动.今年8月曾触及约38.5万口的峰值.去年的未平仓合约数量也要高得多,曾在10月触及约45万口的当年高位.

虽然黄金期货保证金在8月上调了27%,这或者削弱了投资者的买需,但鲜有迹象显示资金涌向COMEX期约或是ETF黄金避险.那麽黄金的需求到底来自于哪里呢?根据世界黄金协会(WGC)的数据,虽然今年上半年的黄金买需略低于2010年,但就历史趋势水平而言仍属强劲水准.而且,需求的增长主要来自两个方面--珠宝以及金条和金币.

今年上半年的金条和金币需求增加了37%,达到307.7吨,珠宝需求上升6%,达到442.5吨.这两大部分的需求占据了黄金总体消费量的约82%,因此需求组合方面若出现任何的变动,都必将对整体黄金需求前景和价格造成影响.

印度和中国亦是这两类黄金需求的关键推动力.其中印度2011年第二季度需求同比大增38%,中国同期亦增25%.进一步细分可看出,印度对金条和金币的需求激增78%,中国亦跳增44%.乍一看来,这两个国家的消费者似乎在利用黄金对冲通胀.

印度通胀率今年仍然顽固的位于9%上方,虽然该国央行自2010年3月来已加息11次之多.不过,印度央行预计通胀在11月前将开始放缓,因国内需求趋缓,而通胀正是黄金需求的关键推动力.同样,中国政府已屡次收紧货币政策,以期打压通胀.该国7月通胀率创三年高位6.5%.

此外,据路透调查,分析师预期中国消费者物价将开始回落,8月通胀率料来到6.2%.如果中印两国通胀率果真开始放慢,那麽这会令黄金需求失去一个重要支柱吗?

可能不会.但这或许会导致这些国家在2012年的黄金购买减少. 同样地,当欧洲危机的暴风云不断蓄积之际,投资者却未大量涌入黄金期货和ETF,那麽就没有什麽理由去推论这部分黄金需求会在明年大幅上升.

目前,只要中国和印度消费者仍担忧通胀,且全球经济仍处在危险之中,就没有什麽实质理由去担心金价会下跌.但或许黄金市场人士应持续关注亚洲新兴大国的通胀数据.(完)