路透北京9月8日电---中国股市沪综指周四先扬後抑小幅收低,未能延续上日反弹之势.市场缺乏明显利好,加之8月中国宏观经济数据将于明日公布,投资者多持谨慎态度,市场人气低迷.

沪综指收报2,498.943点,跌0.68%;沪市A股成交额599亿元人民币,低于上日的617亿元.

国都证券分析师张翔认为,目前政策面依然不明朗,即便8月通胀回落,短期放松政策的可能性也较小,且海外经济存在不确定因素,欧美股市短期反弹并不能掩盖存在的问题,在内外因素影响下,投资者倾向谨慎观望.

周五中国将公布国内居民消费价格(CPI),工业生产者出厂价格(PPI)等8月宏观数据.路透综合22家机构预测中值结果显示,中国国内通胀在8月料出现回落但仍处于高位,CPI同比涨幅料降至6.2%,创出三个月来低位;环比涨幅则回落0.2个百分点.

张翔并称,由于A股目前整体估值处于较低水平,短期大幅下跌的可能性较小,预计将在前期低点2,437上方反复震荡.

沪深300指数9月合约尾盘报2,758点,跌0.58%,成交量为167,728手.(完)