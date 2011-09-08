野田佳彦视察福岛核灾区 慰问官兵

路透东京9月8日电---日本首相野田佳彦（Yoshihiko Noda）周四前往福岛灾区视察，慰问参与受损核电站清理工作的自卫队官兵。这是野田佳彦就任首相不到一周以来，首次作出的官方姿态之一。

野田佳彦此前表示，尽快让核危机得到控制是他的首要任务之一。他日前慰问了驻扎在福岛第一核电站不远的自卫队官兵，稍後视察了该核电站。

据日本放送协会（NHK）报导，野田佳彦称：“国内许多人对你们为核电站恢复控制所付出的努力表示感激。作为自卫队的总指挥，我为你们的工作感到骄傲，非常感谢你们。”

日本民众对前首相菅直人处理核危机不力表示不满，导致菅直人支持率大幅下跌，迫使菅直人辞去首相一职。

日本3月发生地震及核灾後，菅直人随即飞往福岛县，但他在三个月後才再次前往视察，招致民众强烈谴责。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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