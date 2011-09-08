野田佳彦视察福岛核灾区 慰问官兵

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透东京9月8日电---日本首相野田佳彦（Yoshihiko Noda）周四前往福岛灾区视察，慰问参与受损核电站清理工作的自卫队官兵。这是野田佳彦就任首相不到一周以来，首次作出的官方姿态之一。
野田佳彦此前表示，尽快让核危机得到控制是他的首要任务之一。他日前慰问了驻扎在福岛第一核电站不远的自卫队官兵，稍後视察了该核电站。
据日本放送协会（NHK）报导，野田佳彦称：“国内许多人对你们为核电站恢复控制所付出的努力表示感激。作为自卫队的总指挥，我为你们的工作感到骄傲，非常感谢你们。”
日本民众对前首相菅直人处理核危机不力表示不满，导致菅直人支持率大幅下跌，迫使菅直人辞去首相一职。
日本3月发生地震及核灾後，菅直人随即飞往福岛县，但他在三个月後才再次前往视察，招致民众强烈谴责。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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