中越同意加快谈判 解决南海争议

路透河内9月8日电---中越国有媒体周四报导称，中国和越南达成共识，将加速谈判步伐，尽早解决两国围绕南海问题的争端。

中国大陆、越南、菲律宾、文莱、马来西亚和台湾等国家和地区，均对石油和天然气丰富的南海表达主权诉求。这里还有重要航道。

上周菲律宾总统阿基诺访华期间表示，菲律宾和中国达成共识，将就在南海地区的活动确立具有约束力的行为准则。

中国国务委员戴秉国本周访问越南，进行了双边闭门磋商。分析人士认为，这是为越共中央总书记阮富仲可能今年稍晚访华作准备。

中国新华社报导称，双方将加快谈判进程，寻求双方均能接受的基本和长久的解决办法。双方同意加大海上问题谈判力度，早日签署《指导解决中越海上问题基本原则的协议》。

越南媒体亦报导称，越南总理阮晋勇周三与戴秉国会面，阮晋勇称两国存在海上争议是客观事实，双方需加快谈判，就解决争端的基本原则达成协议。(完)

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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