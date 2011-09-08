惠誉警告可能下调中国和日本评等

结汇盘支撑人民币震荡收升 午后两地价差大幅收窄
路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；尽管日内美元指数上涨，但午后有多家机构的大量结汇盘涌现，推动人民币收升。
* 忧虑中国的银行资产品质恶化
* 对日本庞大公共债务感到担忧
路透台北9月8日电---惠誉周四警告称,可能在两年内调降中国信用评等,且日本信用评等下调的机率高于五成.
惠誉亚太主权评等主管Andrew Colquhoun在接受路透专访时表示,中国本币债信评等可能在未来12至24个月面临下调.
"我们预期银行业资产品质会实质恶化,"他说."如果未来12至24个月内银行体系的问题一如我们预期发生,甚至更糟,会促使我们将评等下调."
惠誉在4月将中国长期本币债信评等展望由稳定下修至负向,因在过去两年放款大增後,对中国的金融稳定感到担忧.
惠誉给予中国的评级为AA-,为第四高的等级.
Colquhoun亦表示,有超过50%的机率日本信用评等会遭调降,因为日本公共债务规模庞大.日本公共债务约为该国5万亿美元经济规模的两倍.
"我们认为以目前趋势来看,评等比较可能偏向下调,"Colquhoun说."我们需要见到可信的财政整顿计画,才有可能将其评等由目前水准上调."
标准普尔和穆迪今年均调降了日本债信评等,因对日本庞大的公共债务感到担忧.(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
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