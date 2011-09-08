惠誉警告可能下调中国和日本评等

* 忧虑中国的银行资产品质恶化

* 对日本庞大公共债务感到担忧

路透台北9月8日电---惠誉周四警告称,可能在两年内调降中国信用评等,且日本信用评等下调的机率高于五成.

惠誉亚太主权评等主管Andrew Colquhoun在接受路透专访时表示,中国本币债信评等可能在未来12至24个月面临下调.

"我们预期银行业资产品质会实质恶化,"他说."如果未来12至24个月内银行体系的问题一如我们预期发生,甚至更糟,会促使我们将评等下调."

惠誉在4月将中国长期本币债信评等展望由稳定下修至负向,因在过去两年放款大增後,对中国的金融稳定感到担忧.

惠誉给予中国的评级为AA-,为第四高的等级.

Colquhoun亦表示,有超过50%的机率日本信用评等会遭调降,因为日本公共债务规模庞大.日本公共债务约为该国5万亿美元经济规模的两倍.

"我们认为以目前趋势来看,评等比较可能偏向下调,"Colquhoun说."我们需要见到可信的财政整顿计画,才有可能将其评等由目前水准上调."

标准普尔和穆迪今年均调降了日本债信评等,因对日本庞大的公共债务感到担忧.(完)