奥巴马周四将提出就业计划

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透华盛顿9月8日电---美国总统奥巴马将在周四提出一份逾3,000亿美元的就业刺激计划,呼吁两党迅速展开行动,振兴脆弱的美国经济.
奥巴马的民意调查支持率已经降至新低,选民们对于9%以上的失业率深感失望.对此,奥巴马将把针对中产阶级和企业的减税作为计划的核心内容,并将推动国会批准新的基础建设支出,比如修路、修桥和其它破败的基础设施.
奥巴马将在2300GMT发表电视演说,敦促国会在年末前通过这些刺激举措.
如果共和党国会议员反对他的振兴方案,奥巴马的策略将是把共和党描述成阻碍经济复苏的绊脚石.(完)
--编译 高琦; 审校 蔡美珍
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长周三表示，油价上涨可能刺激页岩油生产，但由于需求保持在健康水平，全球油市能够适应这种状况。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。