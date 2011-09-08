Gartner大幅下调PC市场增长预期

路透赫尔辛基9月8日电---调研公司Gartner称，由于西欧和美国经济增长放缓，该公司对今年全球个人电脑（PC）市场增长预期从稍早的9.3%下调至3.8%。

Gartner研究主管Ranjit Atwal周四在声明中称：“西欧不仅受到PC库存积压的困扰，还在经济剧变中苦苦挣扎。”

“美国第二季度消费型PC出货量远远低于预期，迹象表明，返校季节PC销量令人失望。对经济前景的悲观情绪看涨，导致欧美消费型和商务PC市场氛围恶化。我们预计，消费者支出将因此收紧。企业支出也将收紧，但幅度小于消费者领域。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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