Gartner大幅下调PC市场增长预期

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透赫尔辛基9月8日电---调研公司Gartner称，由于西欧和美国经济增长放缓，该公司对今年全球个人电脑（PC）市场增长预期从稍早的9.3%下调至3.8%。
Gartner研究主管Ranjit Atwal周四在声明中称：“西欧不仅受到PC库存积压的困扰，还在经济剧变中苦苦挣扎。”
“美国第二季度消费型PC出货量远远低于预期，迹象表明，返校季节PC销量令人失望。对经济前景的悲观情绪看涨，导致欧美消费型和商务PC市场氛围恶化。我们预计，消费者支出将因此收紧。企业支出也将收紧，但幅度小于消费者领域。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长周三表示，油价上涨可能刺激页岩油生产，但由于需求保持在健康水平，全球油市能够适应这种状况。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。