版本:
中国
中国财经 | 2011年 9月 8日 星期四 16:25 BJT

中国官员称到2015年人民币将完全可兑换--彭博

路透北京9月8日电---彭博周四引述中国欧盟商会主席Davide Cucino称,到2015年时,中国将使人民币完全可兑换.

彭博引述Cucino称,在欧洲企业高层人士与中国政府官员一次会面上,官员向他透露计划.报导并未说明官员身份.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐