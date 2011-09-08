太古地产看好香港豪宅市场

3月26日在香港中环金融区拍到的图片。 REUTERS/Bobby Yip

* 香港豪宅後市续看好,价格持稳

* 中国因素支持香港经济及楼市发展

* 2012-14年住宅销售收入将强劲增长

* 山顶超豪宅项目拟作长线持有

记者 梁慧仪/梁淑芬

路透香港9月8日电---尽管香港经济增长出现放慢迹象,外围情况又不明朗,但太古(0019.HK)旗下太古地产行政总裁郭鹏(Martin Cubbon)相信,香港豪宅的价格未来料仍稳定,因在中国的支持下,支撑香港的基本因素向好.

此外,郭鹏预期,太古地2012-14年来自住宅销售的收入将会有强劲的增长,因公司旗下新楼盘将陆续出售及落成入帐.

欧美债务危机挥之不去,经济前景不明朗,而中国大陆持续收紧货币政策,加上特区政府自去年以来连番出招压抑过热的楼市,种种因素令人关注会否影响到香港的经济以至楼市的表现.

"虽然过去几星期市场有些波动,但豪宅的价格仍然强劲,市场普遍对豪宅价格走势为稳定."郭鹏接受路透访问时称.

他指出,一般在市场出现调整前都会出现一些抛售情况,但现时他并没有看到此情况.

"我没看到有卖家抛售的迹象,那些持有豪宅物业的人士财政上并不吃紧."他说.

郭鹏表示,香港与外围经济情况仍息息相关,但中国的情况对香港的影响更大.

"中国没有停止增长,近期(副总理)李克强访港表达了中国将香港定位为主要金融服务中心的角色,并在人民币业务给予带来更多的措施,这对香港整个经济都是非常重要的元素."他说.

**拟长线持有山顶项目**

由太古全资拥有的太古地产在香港及内地拥有庞大的投资物业组合,为公司提供主要的稳定收入来源.至于香港住宅发展则侧重于豪宅.

公司于山顶司拔道正在兴建的12层高,共12个每个约6,000平方尺的楼盘更属超豪宅物业.该项目由普利茨克建筑奖(Pritzker Architecture Prize)得主Frank Gehry所设计,後者为西班牙毕尔包古根美术馆(Guggenheim Museum Bilbao)的建筑师.

郭鹏说,有不少有意买家与公司接触拟洽购该项目单位,但公司倾向将该物业出租长线持有.

"假如我们选择出售该住宅项目的话,价钱毫无疑问会极之高昂,更可能会刷新香港的纪录."他说.

去年政府以104亿港元拍卖出售的山顶聂歌信山道土地,由九仓(0004.HK)与南丰联手投得,平均每方尺楼面地价逾32,000港元.

根据莱坊的报告,香港的分层住宅每平方尺最高成交价为,恒基地产(0012.HK)旗下西半山豪宅"天汇",每方尺价高达63,999港元. (完)