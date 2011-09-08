8日盘後分析：弱势静待数据出炉

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
8月宏观经济数据公布在即，市场谨慎情绪再度升温，受此影响，今日A股市场并未延续昨日放量反弹之势，全天呈现弱势震荡整理态势，两市成交量重回低迷。
受到昨夜欧美股市上涨提振，今日沪深两市股指双双高开，随後呈现窄幅震荡整理走势，个股出现分化，其中部分权重股表现不佳，导致市场失去了“主心骨”，尽管午後在银行股的带动下股指一度翻红，无奈跟风不足，最终使得股指冲高回落，并再度回到2500点关口下方，尾盘沪综指最终报收于2498.94点，下跌0.68%。
从技术层面分析，今日沪综指成功回补了周一的跳空缺口，但是尾盘跳水导致沪综指再度失守2500点关口以及5日均线，说明昨日的反弹仅仅是技术性反弹，待技术指标得到修复後，大盘仍将延续震荡探底的走势。
从今日盘面观察，经过昨日的普涨之後，今日个股出现分化在意料之中，权重板块中个股分化直接拖累市场重心，而成交量的再度低迷显示短线资金快进快出的操作手法，同时尾盘跳水，显示大盘探底之旅并未完结，疲弱态势较为明显。
明日是中秋节假期最後一个交易日，也是8月份宏观经济数据公布的日子，8月份数据牵动着各方的神经，尤其是CPI等数据将直接决定短期政策走向。根据最新的情况来看，8月通胀新增食品涨价因素仍然明显，再加上面临两个假期，一些品种仍有一定的涨价压力。
笔者认为，数据出炉前，市场谨慎情绪浓厚，大盘短期难有乐观的表现，不排除仍有震荡反复夯实底部的可能。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。