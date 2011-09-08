8日盘後分析：弱势静待数据出炉

8月宏观经济数据公布在即，市场谨慎情绪再度升温，受此影响，今日A股市场并未延续昨日放量反弹之势，全天呈现弱势震荡整理态势，两市成交量重回低迷。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

8月宏观经济数据公布在即，市场谨慎情绪再度升温，受此影响，今日A股市场并未延续昨日放量反弹之势，全天呈现弱势震荡整理态势，两市成交量重回低迷。

受到昨夜欧美股市上涨提振，今日沪深两市股指双双高开，随後呈现窄幅震荡整理走势，个股出现分化，其中部分权重股表现不佳，导致市场失去了“主心骨”，尽管午後在银行股的带动下股指一度翻红，无奈跟风不足，最终使得股指冲高回落，并再度回到2500点关口下方，尾盘沪综指最终报收于2498.94点，下跌0.68%。

从技术层面分析，今日沪综指成功回补了周一的跳空缺口，但是尾盘跳水导致沪综指再度失守2500点关口以及5日均线，说明昨日的反弹仅仅是技术性反弹，待技术指标得到修复後，大盘仍将延续震荡探底的走势。

从今日盘面观察，经过昨日的普涨之後，今日个股出现分化在意料之中，权重板块中个股分化直接拖累市场重心，而成交量的再度低迷显示短线资金快进快出的操作手法，同时尾盘跳水，显示大盘探底之旅并未完结，疲弱态势较为明显。

明日是中秋节假期最後一个交易日，也是8月份宏观经济数据公布的日子，8月份数据牵动着各方的神经，尤其是CPI等数据将直接决定短期政策走向。根据最新的情况来看，8月通胀新增食品涨价因素仍然明显，再加上面临两个假期，一些品种仍有一定的涨价压力。

笔者认为，数据出炉前，市场谨慎情绪浓厚，大盘短期难有乐观的表现，不排除仍有震荡反复夯实底部的可能。（完）

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