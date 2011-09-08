中国崛起或再成美总统竞选热议话题

路透华盛顿9月7日电（记者 Paul Eckert）---美国共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)声称将在对中国贸易政策方面重拳出击，此举将中国问题从美国2012年总统竞选活动的幕後推到了台前，并很可能成为重要话题。

罗姆尼要与奥巴马总统划清界限，誓将中国贴上汇率操纵国的标签。当前美国经济仍陷于疲弱状态，他将利用美国民众因中国经济和军事实力增长产生的强烈不安情绪。

近些年，批评中国多是民主党候选人的拿手好戏，但这次选举期间，看似更像是两党都青睐的手法。

“候选人听取选民的呼声，而选民们在谈论这些问题，他们知道中国人正在分食我们的午餐，”美国制造业联合会执行主管保尔（Scott Paul）称。该联合会在与中国的贸易活动中拥有重要利益。

保尔称，该联合会7月进行的调查显示，共和党和民主党持同样强烈的意向，支持对中国实施更加果决的贸易政策。

提出不具名要求的一位对华贸易顾问称，类似罗姆尼的论调“在当前竞选阶段通常是惠而不费的，他们都强调双方选区都有民众感到出于重商主义政策的原因，中国在太多方面都侥幸躲过去了。”

该顾问还表示，中国在美国经济方面的地位日益上升，令其在美国政策制定方面吸引了更多关注，“总统竞选期间通常不会伴有明智的、深思熟虑的讨论。”

作为在经济和军事方面的挑战性话题，如何处理中国崛起是否将成为美国总统竞选的中心话题，仍需拭目以待。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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