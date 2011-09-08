摩根士丹利认为各国或将联手放宽货币政策

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
0755GMT---摩根士丹利分析师强调各国联合放宽货币政策的可能性,最快可能在本周末的七国集团(G7)会议作成决议.
他们表示,美国联邦储备委员会(美联储)、日本央行及英国央行可能都会参与降息或量化宽松的行动.
"经济成长疲弱及资产市场欠佳之间的恶性循环,使得各国更有可能采取联手放宽货币政策的行动."
外汇交易员对上述说法存疑,但对即将到来的央行事件心存戒慎.
关于美联储主席伯南克或在稍晚的演说中,示意进一步量化宽松的传言甚嚣尘上;市场也有传言指称,英国央行或将宣布进一步量化宽松.
而欧洲央行也料将暗示暂停升息周期.(完)
--编译 龚芳;审校 丁琦
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路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长周三表示，油价上涨可能刺激页岩油生产，但由于需求保持在健康水平，全球油市能够适应这种状况。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。