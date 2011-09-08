俄空难损失冰球队 球迷悲痛寄哀思

人们在雅罗斯拉夫尔火车头冰球队主场外点燃烛光举行悼念仪式。 REUTERS/Denis Sinyakov

路透俄罗斯雅罗斯拉夫尔9月8日电（记者 Timothy Heritage/Denis Dyomkin）---俄罗斯空难造成43人死亡，雅罗斯拉夫尔火车头冰球队队员几乎全部遇难。周四，该冰球队体育馆外，红色康乃馨旁烛光摇曳。

各国冰球球迷和运动员对遇难者表示哀悼。周三，一架前苏联设计的雅克-42（Yak-42）客机在雅罗斯拉夫尔外的河边坠毁，该市位于莫斯科以北250公里处。

周三傍晚在坠机後不久，许多球迷就聚集到体育馆前，在围?外献上球队围巾和鲜花。一些人失声痛哭，还有一些人呼唤着队员的名字。

俄罗斯知名报纸《Tvoi Den》在首页刊载了该冰球队照片，下面的标题写道“泪洒冰场”（Tears on the ice），“另一场恐怖的空难震荡俄罗斯”。

俄总统梅德韦杰夫对死难者家属表示慰问，他原定周四出席在该体育馆举行的政治会议。

梅德韦杰夫表示：“雅罗斯拉夫尔的球迷十分悲痛，整个国家都陷入悲痛。”

国际冰球联合会（IIHF）主席法塞尔（Rene Fasel）代表各国冰球界寄托哀思。俄罗斯Kommersant-FM电台称，其它冰球队队员提出，将帮助重建雅罗斯拉夫尔火车头冰球队。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。