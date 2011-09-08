* 人民币兑美元小幅收涨

* 欧元反弹带动非美货币上涨

* 美元强势或压制人民币升值幅度

路透上海9月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周四收涨,欧债危机出现暂时缓解迹象,欧元反弹引领非美货币上涨,人民币中间价亦小幅高开,带动汇价走升.

交易员表示,尽管欧元短暂反弹,但国际市场避险情绪并未明显降温,国际美元高位徘徊,这将给人民币後市走向造成压力,料近期汇价持续盘整的可能性大.

"欧债危机彻底解决还看不出一个比较好的方案,欧元反弹可能是暂时的."上海一银行交易员称."美元这波反弹可能还会持续一段时间."

他并认为,欧债危机前景不明,将对欧元走势造成羁绊,美元反弹可能还会持续一段时间,这样压制人民币反弹的幅度,预计近期仍将在6.37-6.39元附近盘整.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3840 6.3832 6.3882 6.3889 6.3968 6.3940

彭博周四引述中国欧盟商会主席Davide Cucino称,到2015年时,中国将使人民币完全可兑换.

东京汇市欧元周四在亚洲市场下滑,投资者怀疑欧洲应对债务危机的行动可能不够快,难以令市场满意.澳元受挫,因澳洲就业率意外下滑.

以下为北京时间16:43,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2925/55 6.2920

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3595/00 6.3640

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水511点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3329元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)